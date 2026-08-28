UPTA denuncia que la nueva regulación sobre jubilación flexible deja en "desventaja" a los autónomos

Archivo - El presidente de UPTA, Eduardo Abad - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización de autónomos UPTA ha denunciado este viernes que la nueva regulación para compatibilizar pensión con un empleo, en vigor desde hoy mismo, deja a los autónomos "en clara desventaja" respecto a los asalariados.

Para la organización, resulta "especialmente grave "que una reforma que pretende ampliar las posibilidades de compatibilizar jubilación y trabajo introduzca precisamente para los trabajadores por cuenta propia una "barrera" que dificulta "enormemente" su acceso.

En este sentido, UPTA expone que, aunque la nueva normativa contempla la posibilidad de desarrollar una actividad por cuenta propia dentro de la jubilación flexible, establece como condición no haber desarrollado una actividad por cuenta propia durante los tres años anteriores a la jubilación.

Para UPTA, esta exigencia genera una situación "difícilmente comprensible", ya que un autónomo que llegue a la edad de jubilación después de décadas de actividad no puede pasar directamente de trabajar en su negocio a la jubilación flexible.

En cambio, denuncia la organización, esta modalidad resulta mucho más accesible para quienes proceden fundamentalmente del trabajo por cuenta ajena y, una vez jubilados, deciden iniciar posteriormente una actividad por cuenta propia cumpliendo los requisitos establecidos.

La organización considera que se produce así "una nueva diferencia de trato" que perjudica precisamente a quienes han desarrollado durante años su actividad económica como autónomos. "No tiene sentido abrir legalmente la jubilación flexible al trabajo por cuenta propia y, al mismo tiempo, cerrar la puerta a quien llega a la jubilación siendo autónomo", se queja UPTA.

"Seguridad Social vuelve a diseñar una reforma pensando fundamentalmente en el trabajo por cuenta ajena y obliga a los autónomos a adaptarse a un modelo que no responde a su realidad. No podemos aceptar que después de décadas cotizando al sistema se nos siga tratando como trabajadores de segunda", ha criticado el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

Por ello, UPTA ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que elimine la barrera de los tres años y permita que los trabajadores autónomos puedan acceder realmente a la jubilación flexible sin tener que permanecer previamente apartados de su actividad económica.

"Si un autónomo tiene que abandonar su actividad durante tres años para poder acceder a una modalidad denominada jubilación flexible, entonces para los autónomos de flexible tiene muy poco", argumenta Abad.

JUBILACIÓN PROGRESIVA PARA LOS AUTÓNOMOS

UPTA diferencia esta situación de otra reivindicación histórica de la organización: la necesidad de establecer una "verdadera" jubilación progresiva para los trabajadores autónomos. Se trata de dos cuestiones distintas que, en su opinión, deberían abordarse de forma independiente.

Así, la organización sostiene que la jubilación progresiva debería permitir que un autónomo que haya alcanzado la edad correspondiente y reúna los requisitos para jubilarse pueda decidir voluntariamente continuar con su actividad mientras percibe una parte sustancial de la pensión que ha generado durante su vida laboral.

UPTA considera incomprensible que el modelo actual obligue a prolongar durante años la actividad para alcanzar progresivamente la compatibilidad con el 100% de la pensión, porcentaje al que se llega con cinco años de demora. Para la organización, este periodo resulta excesivo para trabajadores que ya han alcanzado la edad de jubilación y han completado su carrera de cotización.

La propuesta de UPTA es que los trabajadores autónomos que, teniendo derecho a jubilarse, decidan voluntariamente continuar desarrollando su actividad puedan percibir desde el primer momento al menos el 75% de la pensión que les corresponda. A partir de ahí, debería establecerse una progresión razonable hasta alcanzar el 100%, sin obligar al autónomo a prolongar durante cinco años su permanencia en la actividad para conseguir la compatibilidad plena.

Para UPTA, facilitar una salida progresiva del trabajo autónomo tendría, además, consecuencias positivas para uno de los grandes problemas estructurales del colectivo: el relevo generacional.

En este sentido, defiende que miles de comercios, talleres, establecimientos de hostelería, actividades profesionales y pequeños negocios continúan siendo económicamente viables cuando sus titulares alcanzan la edad de jubilación.

"Una jubilación progresiva bien diseñada permitiría reducir paulatinamente la dedicación, preparar la transmisión de la actividad y acompañar durante un periodo a la persona que vaya a continuar con el negocio, facilitando así la continuidad de actividades que de otro modo corren el riesgo de desaparecer con la jubilación de sus titulares", subraya.

"Los autónomos no queremos privilegios. Queremos dejar de ser los trabajadores de segunda del sistema de pensiones. Si hemos cotizado y generado nuestros derechos, necesitamos las mismas posibilidades para decidir cómo y cuándo hacemos nuestra transición hacia la jubilación", concluye Eduardo Abad.