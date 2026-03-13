UPTA pide al Gobierno medidas para proteger a los autónomos en el próximo Consejo de Ministros

Archivo - El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha reclamado al Gobierno la aprobación "de forma urgente", en el próximo Consejo de Ministros, de un paquete de medidas destinado a proteger al colectivo frente al impacto del encarecimiento de la energía, las materias primas y la inflación.

La organización considera "imprescindible" que las propuestas que ha planteado se traduzcan en decisiones inmediatas para apoyar a los trabajadores por cuenta propia, en un contexto económico que, según advierte, está "poniendo contra las cuerdas" a miles de pequeños negocios en todo el país.

UPTA ha señalado que el incremento de los costes del combustible, la electricidad, los suministros y las materias primas está reduciendo "drásticamente" los márgenes de miles de autónomos, una situación que, según indica, se agrava con cada día que pasa sin la activación de medidas específicas de apoyo.

El plan presentado por UPTA bajo el nombre de 'Escudo Autónomo' tiene como objetivo mitigar el impacto del encarecimiento de combustibles, electricidad, materias primas y costes logísticos, proteger la liquidez del colectivo y evitar cierres de negocios y destrucción de empleo.

Entre las principales medidas propuestas se incluye una bonificación directa en combustibles para actividades profesionales, con ayudas de entre 0,20 y 0,30 euros por litro para reducir los costes operativos.

Asimismo, plantea descuentos en electricidad y energía, con una reducción del IVA al 5% en los suministros de los autónomos y la aplicación de mecanismos de compensación si el mercado eléctrico supera determinados niveles.

El plan también incluye compensaciones frente a la inflación, como cheques trimestrales para autónomos con menor facturación y deducciones extraordinarias en gastos afectados por el incremento de precios.

En el ámbito fiscal, UPTA propone medidas de alivio inmediato como aplazamientos automáticos de IVA e IRPF sin intereses, reducción de pagos fraccionados y rebajas en el sistema de módulos.

Además, la organización plantea la puesta en marcha de líneas extraordinarias de liquidez a través del ICO para evitar tensiones de tesorería en pequeños negocios, así como la activación de un cese de actividad extraordinario y mecanismos de ERTE para autónomos con trabajadores.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha advertido de que "los autónomos están soportando una presión económica insostenible. Los costes siguen aumentando mientras los ingresos se reducen. No podemos permitir que miles de pequeños negocios desaparezcan por falta de apoyo. El Gobierno tiene ahora la oportunidad de demostrar su compromiso con el trabajo autónomo. No puede quedar por el camino ninguna persona trabajadora por cuenta propia ni por cuenta ajena", ha reclamado.