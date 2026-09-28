UPTA proyecta más de 750.000 autónomos extranjeros en España en 2031, con 216.000 nuevas altas en cinco años

Archivo - Imágenes de recurso de un camarero en un bar en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) - UPTA España prevé que el número de trabajadores autónomos extranjeros en España supere los 750.000 en 2031, frente a los 537.660 actuales, lo que supondría la incorporación de unos 216.000 nuevos emprendedores extranjeros en los próximos cinco años.

La organización ha realizado esta proyección a partir de la evolución registrada en los dos últimos años y bajo un escenario de crecimiento medio del 7% anual, inferior al ritmo interanual actual. En este periodo, el número de autónomos extranjeros ha aumentado en unos 81.000, cerca de un 18%.

Además, UPTA destaca que el ritmo de crecimiento se ha acelerado, desde el 6,9% interanual registrado en agosto de 2025 hasta el 10,3% en agosto de este año.

La organización señala que el emprendimiento extranjero se ha diversificado y ya no se concentra únicamente en actividades como la hostelería, el comercio o la construcción. Así, las personas extranjeras representan el 33,5% de los trabajadores por cuenta propia en Telecomunicaciones y Programación Informática, el 25,7% en Hostelería, el 19,8% en Actividades Administrativas, el 19% en Construcción y el 18,5% en Actividades Inmobiliarias.

UPTA destaca asimismo el peso de los trabajadores extranjeros en actividades vinculadas al medio rural. En agosto representaban el 28,1% de los afiliados en Agricultura y el 39,2% en el Sistema Especial Agrario, mientras que suponían el 27% en Construcción y el 33,6% en Hostelería.

En este contexto, la organización considera que la incorporación de población extranjera al trabajo autónomo puede contribuir al mantenimiento de actividades y servicios en municipios rurales afectados por el envejecimiento de sus trabajadores por cuenta propia y la falta de relevo generacional.

Por ello, UPTA reclama una estrategia específica para favorecer el emprendimiento extranjero, especialmente en municipios rurales, que incluya formación, acreditación de competencias, asesoramiento, financiación y acompañamiento durante los primeros años de actividad.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha señalado que "en solamente dos años tenemos alrededor de 81.000 autónomos extranjeros más" y ha defendido que España debe aprovechar este "potencial emprendedor", también para facilitar el relevo de negocios cuyos titulares estén próximos a jubilarse.

Abad ha incidido especialmente en el medio rural, donde, a su juicio, estos nuevos emprendedores pueden contribuir a mantener abiertos negocios y servicios básicos y favorecer la fijación de población.