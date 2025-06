Yolanda Díaz asegura que la reducción de jornada se aprobará en el Congreso pese al rechazo de PP, Vox y Junts

La vicepresidenta dice que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es un "radical" por sus declaraciones sobre el salario mínimo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este sábado que, pese a que PP, Vox y Junts rechacen la reducción de la jornada laboral hasta 37,5 horas semanales, ésta se aprobará y saldrá adelante en el Congreso de los Diputados.

A pesar de que esas tres formaciones suman mayoría absoluta en el Congreso y han presentado enmiendas de totalidad para devolver el proyecto de la reducción de la jornada al Gobierno, la vicepresidenta se ha mostrado tajante: "Claro que va a salir la reducción de la jornada laboral, claro que lo vamos a hacer, lo vamos a ganar", ha subrayado durante su intervención en la clausura del décimo tercer congreso confederal de CCOO.

La vicepresidenta ha explicado que los argumentos que se arrojan ahora para rechazar esta medida son similares a los que se usaban para denostar la reforma laboral de 2021, que según economistas y académicas iban a "destrozar el mercado de trabajo en España". "Hoy, compañeros y compañeras, recordad la música, dicen lo mismo de los mismos sectores, justamente de la mano de la reducción de la jornada laboral", ha espetado la vicepresidenta a los asistentes del congreso.

En este contexto, la ministra de Trabajo ha insistido en defender que la reducción de jornada se va a aprobar y va a llegar "al campo, a las mujeres, al comercio, a la hostelería y a todos los sectores productivos" del país, por lo que ha pedido al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que deje de "rebelarse" y "torpedear" la reducción de la jornada.

CARGA CONTRA FEIJÓO POR SUS DECLARACIONES SOBRE EL SMI

En su intervención también ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por decir que el incremento "indiscriminado" del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) conlleva "esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de trabajadores y recaudación para el Gobierno".

A juicio de Yolanda Díaz, este tipo de declaraciones destapan al líder del PP como un "radical" en materia económica al que "no le hace falta Vox". "Se ve que es más de que los trabajadores tengan un salario mínimo como el que había cuando gobernaban ellos, de 735 euros al mes", ha añadido.

También ha denunciado algunas de las propuestas del PP en su ponencia política, como aumentar la representación para tener comité de empresa de 50 a 250 trabajadores. "Eso supone dejarnos sin planes de igualdad, sin representación sindical, sin negociación colectiva", ha dicho frente al Congreso de Comisiones Obreras.

"ES IMPOSIBLE VIVIR CON DIGNIDAD CON 1.667 EUROS AL MES"

Díaz también ha aprovechado su intervención para reivindicar que los salarios de España tienen que acercarse a los de Europa porque en la actualidad la mediana salarial del país está en 1.667 euros al mes y con ese dinero "es imposible vivir con dignidad" en España.

"No se puede pagar un alquiler, no se puede llegar a final de mes, no se puede tener garantías de vida", ha denunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Por este motivo, ha hecho un llamamiento para que la negociación colectiva de sindicatos y patronales repartan mejor los "obscenos" márgenes empresariales.