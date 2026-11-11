Yolanda Díaz califica de "éxito" la huelga general: "Cuando nuestro país para, siempre es para avanzar"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que la huelga general de este 11 de noviembre "ha sido un éxito" y ha asegurado que las calles han reclamado "alto y claro" acabar con "la gran fábrica de desigualdad que es la especulación".

"Las calles han hablado alto y claro: hay que acabar con la gran fábrica de desigualdad que es la especulación", ha señalado la titular de Trabajo en un mensaje publicado en 'Bluesky', recogido por Europa Press.

Díaz ha dado su enhorabuena a las organizaciones convocantes, sindicatos de clase y de vivienda y ha agradecido al conjunto de la sociedad que se ha organizado y movilizado.

"Cuando nuestro país para, siempre es para avanzar", ha concluido la vicepresidenta en su mensaje.