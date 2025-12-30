Asufin observa falta de transparencia y malas prácticas en el sector de las reclamaciones

Archivo - Logo de Asufin - ASUFIN - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asufin ha observado que hay cierta falta de transparencia y malas prácticas en algunas entidades especializadas en presentar y defender reclamaciones de consumidores, según el estudio que ha publicado la asociación este martes.

En su estudio, realizado a través de la técnica del 'mistery shopping', Asufin ha utilizado un caso real de un contrato de financiación de coche cuya viabilidad para reclamar es "limitada", tanto porque sus intereses son de mercado, y no pueden considerarse usurarios, como porque los términos del contrato difícilmente permitirían calificarlo como "no transparente".

A pesar de ello, la asociación señala que tres de las diez firmas analizadas han visto viable la reclamación, persuadiendo al consumidor a emprender un pleito "con escasas posibilidades de éxito o con un retorno económico muy pequeño", que podría rondar los 519 euros. "Frente a ello, estas firmas pueden llegar a obtener un beneficio de hasta 6.000 euros, dependiendo del lugar de presentación de la demanda", agrega la asociación.

Asufin afirma que ha aparecido en el sector de las reclamaciones algunas entidades con una "clara tendencia a la instrumentalización de las reclamaciones de productos financieros que alimenta un negocio muy apetecible para estas firmas, a costa de un remoto retorno de dinero para el propio consumidor".

Además, afirma que las costas, de las cuales a veces no se informa de manera "transparente y generalizada", son el "verdadero interés y beneficio" de estas firmas, mientras que el beneficio del consumidor "pasa a un punto secundario".

Ante esta situación, Asufin traslada una serie de recomendaciones a los consumidores, como comparar propuestas comerciales y revisar las reseñas de las entidades; no dejarse llevar por el precio inicial o por ofertas de "si no ganamos, no cobramos"; y desconfiar de las promesas de un resultado garantizado.

También aconseja que no se adelante dinero sin tener una hoja de encargo y un presupuesto por escrito; comprobar que el abogado está colegiado; y asegurarse de las cantidades posibles a recuperar, incluyendo los intereses legales. En este sentido, recomienda también saber el importe aproximado que se tendría que pagar si se pierde con condena a pagar las costas del contrario.

Por último, Asufin pide que se guarde toda la documentación por si fuera necesario aclarar o reclamar algo a la propia firma de reclamación.