El Tribunal Superior de Cantabria confirma una multa a BBVA por abusar del servicio de Justicia

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Fachada de la sede de BBVA, en Madrid (España) - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha desestimado el recurso de alzada presentado por BBVA contra una multa de 2.000 euros que el Tribunal de Instancia de Santander le ha impuesto por mala fe procesal y abuso del servicio público de Justicia, según ha informado en un comunicado.

"No apreciamos en el caso objeto de revisión que el presupuesto de hecho de la sanción no haya sido ya resuelto de forma reiterada y con carácter firme en otros supuestos con identidad esencial en los hechos y fundamentos de derecho", ha defendido el tribunal.

El caso al que se refiere la sanción parte de un contrato de préstamo hipotecario en el que el banco fijó una comisión de apertura del 2% sobre el capital del préstamo, por la que el cliente tuvo que abonar 1.924 euros. Luego, este solicitó la devolución de las cantidades por considerar abusiva la cláusula y, tras la negativa del banco, le demandó judicialmente.

Según la doctrina de la Audiencia Provincial de Cantabria, basada en un acuerdo de unificación de criterios fijado en 2023 y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se considera abusivo por coste desproporcionado un porcentaje superior al 1,5% del capital prestado.

Por ello, estimó íntegramente la demanda del particular, anuló la cláusula, ordenó al banco devolver la cantidad indebidamente cobrada y lo sancionó, al entender que el rechazo a la reclamación extrajudicial que hizo el cliente y la posterior oposición a la demanda judicial que aquel presentó "carecen de toda justificación por sostener argumentos repetidamente rechazados por los juzgados y tribunales".

"Celebramos esta decisión y la aprovechamos para recordar que la conducta de las entidades es intolerable: no pueden llevar hasta el final litigios de los consumidores financieros en causas que ya están perfectamente resueltas por la doctrina del Supremo", ha defendido la agrupación de usuarios financieros Asufin.