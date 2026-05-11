Los 27 aprueban la firma del pacto comercial y modernización de relaciones con México a una semana de cumbre

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una reunión del G7. - CONSEJO EUROPEO

BRUSELAS 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han dado este lunes luz verde a la firma del pacto comercial con México y del nuevo acuerdo para modernizar las relaciones entre la Unión Europea y el país norteamericano a apenas una semana de que se celebre la primera cumbre bilateral entre las dos regiones en once años.

De hecho, la Unión espera que la cumbre refleje el "renovado impulso en las relaciones UE-México" con la firma de estos acuerdos, durante una cita que tendrá lugar en México el próximo 22 de mayo y en la que participarán la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Con el aval de los Veintisiete, el Acuerdo Comercial Provisional podrá entrar en vigor una vez firmado por ambas partes, pero, al igual que el Acuerdo de Asociación Estratégica Política, Económica y Cooperación, necesitará el visto bueno del Parlamento Europeo y de los 27 para confirmar su ratificación y entrada en vigor definitiva.

Del acuerdo de modernización de las relaciones que busca construir una "asociación estratégica integral", la Unión Europea espera que beneficie especialmente a más de 45.000 empresas de la UE que exportan a México, en su mayoría pymes.

"Estos acuerdos representan un paso fundamental en la modernización de la asociación de la UE con México, sustituyendo el marco vigente establecido en el año 2000 y reflejando la evolución de las relaciones bilaterales hacia una asociación estratégica integral", ha indicado el Consejo de la Unión Europea en un comunicado.

"La decisión marca un hito importante para la UE y su larga alianza con México. Al avanzar con estos acuerdos, profundizamos nuestra cooperación con un socio de confianza e impulsamos la agenda más amplia de la UE para diversificar sus relaciones comerciales globales", ha destacado, por su parte, el ministro de Comercio de Chipre, Michael Damianos, cuyo país ejerce este semestre la presidencia rotatoria.

El nuevo régimen aborda un amplio abanico de áreas como la seguridad y justicia, el desarrollo sostenible y el cambio climático, la transformación digital y los Derechos Humanos; con el compromiso de reafirmar la defensa de valores compartidos como son el Estado de derecho, el multilateralismo y la protección de derechos fundamentales.

En este marco, la UE y México preven mantener un diálogo periódico de alto nivel sobre Derechos Humanos, seguridad y justicia y sobre cómo afrontar, prevenir y combatir la corrupción.

En cuanto al acuerdo comercial, el objetivo es "impulsar significativamente" el acceso al mercado mediante la eliminación de la mayoría de los aranceles aduaneros restantes, la mejora del acceso a los mercados de contratación pública y la apertura de oportunidades de inversión y servicios.

En particular, según informa el Consejo de la UE en un comunicado, el pacto eliminará los altos aranceles sobre exportaciones clave de la UE, especialmente productos agroalimentarios, y mejorará las condiciones para sectores como la maquinaria, los productos farmacéuticos y los equipos de transporte. Asimismo, garantizará la protección de cientos de indicaciones geográficas europeas, para salvaguardar los productos regionales distintivos de alimentos y bebidas en el mercado mexicano.

También refuerza la cooperación en materia de materias primas críticas e incluye normas avanzadas sobre aduanas y facilitación del comercio, protección de la propiedad intelectual, contratación pública, comercio digital y competencia, así como disposiciones que garantizan la igualdad de condiciones entre las empresas de la UE y México.

Finalmente, contiene un capítulo "exhaustivo" sobre comercio y desarrollo sostenible, con compromisos vinculantes en materia de derechos laborales, protección del medio ambiente y acción climática, además de mecanismos para la participación de la sociedad civil.