Archivo - Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) - Liu Jie / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi todos los participantes en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) señalaron que serán necesarias nuevas subidas en los tipos de interés en el futuro e, incluso, algunos de ellos plantearon incrementos por encima de los 25 puntos básicos en la próxima reunión, en caso de que los datos de inflación lo justifiquen.

Durante la pasa cita de la Fed rondó la posibilidad de que la elevada inflación persista más allá de los pronósticos inicialmente previstos por el banco central estadounidense, algo que requeriría de una política monetaria más restrictiva.

En su reunión del 27 y 28 de noviembre, el FOMC optó por no modificar los tipos de interés, de tal manera que se mantuvieron en el rango objetivo del 3,75% y al 4%, tras la subida de la anterior reunión. Una decisión tomada sin unanimidad, con 10 votos a favor y dos en contra, Lisa Cook y Beth Hammack, quienes abogaron por subir 25 puntos básicos.

La falta de consenso también se ha visto reflejada en las actas de la reunión con varios participantes destacando que el nivel general de precios se mantenía "demasiado" elevado y con pocas señales de que estuviera disminuyendo.

"Algunos advirtieron que una mayor demora conllevaba el riesgo de que la alta inflación se afianzara o de que se requiriera un ajuste más drástico y perjudicial posteriormente. Algunos participantes observaron que solo se dispondría de una cantidad limitada de datos adicionales en las próximas semanas, que era improbable que la incertidumbre geopolítica se resolviera sustancialmente en un futuro próximo, o que la próxima publicación de datos sobre la inflación probablemente sería desfavorable", se lee en las actas.

Por su parte, los miembros de FOMC recalcaron la importancia de transmitir "claramente" que la decisión de mantener el rango objetivo, no reflejaba un debilitamiento del compromiso del comité de volver a la inflación del 2%.

En cuanto a la actividad económica y el empleo, de forma generalizada coincidieron en que los indicadores apuntaban a una buena situación. Pese a que el crecimiento del empleo se moderó en septiembre, las condiciones del mercado laboral son "estables y cercanas al pleno empleo".

"En general, los participantes evaluaron que la actividad económica continuaba expandiéndose a un ritmo sólido, respaldada por un gasto familiar resiliente y una inversión fija empresarial robusta", sostuvieron.

RIESGOS DE LA IA

Los asistentes a la reunión de la Fed evaluaron también los riesgos que la inteligencia artificial podría suponer para la economía estadounidense, considerando que el rumbo del sector podría resultar "decepcionante" para los inversores.

"Muchos participantes comentaron las posibles consecuencias de una revaluación del precio de los activos relacionados con la IA, en caso de que se produjera. La mayoría observó que la deuda relacionada con la IA había crecido rápidamente y que gran parte de este crecimiento se había producido a través de estructuras de financiación complejas y poco transparentes", apuntan las actas.