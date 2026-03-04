La actividad económica de Estados Unidos creció ligeramente a inicios de año, según el Libro Beige de la Fed

Archivo - Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en Washington. - RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actividad económica estadounidense creció a un ritmo de "ligero" a "modesto" a inicios de año, según ha confirmado la Reserva Federal (Fed) en su Libro Beige, documento que proporciona una evaluación de la economía detallada por los 12 bancos centrales regionales del país.

El informe ha recogido que siete de estas regiones lograron anotarse un crecimiento en línea con la media, mientras que cinco permanecieron invariables o vieron reducida su actividad.

Aunque el gasto de los consumidores aumentó ligeramente en términos generales, dos regiones informaron de más descensos y muchas señalaron que las ventas se vieron frenadas por la incertidumbre económica, el aumento de la sensibilidad a los precios y la reducción del gasto por parte de los consumidores con ingresos más bajos.

Los distritos afectados por las tormentas invernales indicaron que el volumen del comercio minorista se ralentizó en general, y uno informó de que las medidas anti-inmigración afectaron negativamente a la demanda de los clientes en las zonas urbanas.

Las ventas de automóviles disminuyeron en la mayoría de los distritos, con muchos citando problemas continuos sobre la asequibilidad. La actividad industrial mejoró en general desde el periodo anterior, con ocho demarcaciones mostrando diversos grados de crecimiento y dos arrojando descensos.

Los contactos del sector manufacturero en muchos distritos dieron cuenta de aumentos en los nuevos pedidos, y varios citaron incrementos en la demanda de los centros de datos y, en relación con ello, de la infraestructura energética.

La actividad del transporte presentó resultados "dispares", mientras que el dinamismo de los servicios financieros se mantuvo estable o aumentó, siendo los préstamos comerciales el principal área de fortaleza.

Después, el sector inmobiliario residencial y la construcción, las ventas y la actividad disminuyeron ligeramente en la mayoría de los territorios, con los bajos niveles de existencias y la asequibilidad siendo "cuestiones clave". La actividad de la construcción no residencial fue "mixta", pero repuntó ligeramente en términos netos.

Las condiciones en la agricultura se mantuvieron prácticamente sin cambios y la actividad energética creció "modestamente" por lo general. En suma, las expectativas económicas fueron "optimistas" al anticipar la mayoría de zonas un crecimiento de leve a moderado de cara a los próximos meses.

EMPLEO Y PRECIOS

Ya en cuanto al mercado laboral, el Libro Beige ha observado que los niveles de empleo se mantuvieron "generalmente estables" ante el encarecimiento del coste de los insumos, la debilidad de la demanda y la incertidumbre macroeconómica.

Del lado de los precios, estos avanzaron de forma "moderada" en las últimas semanas. Los distritos constataron que los aranceles de Donald Trump elevaron los costes de producción de las empresas. Algunas de estas optaron por trasladarlos al precio final de venta.