La actividad privada de la eurozona detiene su caída en junio gracias a España e Italia, según PMI

Archivo - FILED - 04 July 2011, Baden-Wuerttemberg, Karlsruhe: One euro coins will fall onto an EU flag. The European Union's gross domestic product shrank 3.5 per cent in the first three months of the year, according to a first estimate from Eurostat, wh - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actividad de las empresas europeas ha logrado dejar atrás en junio la fase de contracción a causa del conflicto en Oriente Próximo, en gran medida por la contribución de España o Italia, según refleja el índice PMI compuesto, que ha alcanzado los 50 puntos, frente a los 48,5 del mes anterior, lo que representa su mejor lectura en tres meses.

En concreto, el PMI manufacturero de la zona euro ha bajado a 51,4 puntos desde los 51,6 del mes anterior, mientras que el PMI de servicios ha moderado su contracción al situarse en 49,4 enteros desde los 47,7 de mayo.

"La economía de la zona euro logró salir de su fase de contracción gracias a una expansión más fuerte de la actividad empresarial en Italia, España e Irlanda", han indicado los autores de la encuesta, ya que las dos mayores economías del bloque, Alemania y Francia, permanecieron en territorio de contracción, aunque con ritmos de declive menos intensos que en mayo.

La actividad empresarial en la zona euro ha sido posible en junio, a pesar de una nueva reducción de la demanda, con una caída de los nuevos pedidos por cuarto mes consecutivo, mientras que las empresas siguieron reduciendo sus carteras de pedidos pendientes.

De su lado, la confianza empresarial en la zona euro experimentó una nueva mejora en junio y las expectativas de crecimiento para los próximos doce meses alcanzaron su nivel más optimista desde el estallido del conflicto bélico en Oriente Próximo.

"La inflación de los costes de los insumos en el sector servicios registró en junio su mayor descenso desde que se recopilaron los datos por primera vez en 1998, salvo únicamente los observados durante los confinamientos por la Covid-19 a principios de 2020", ha comentado Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, para quien esta desaceleración ha contribuido a soportar la reactivación del crecimiento de la actividad del sector servicios en algunos de los sectores más afectados por la guerra, especialmente el turismo y ocio.

En este sentido, el experto ha destacado que la moderación de las presiones de los costes suavizará las posturas más restrictivas de los responsables de las políticas monetarias del Banco Central Europeo, "reduciendo la probabilidad de nuevas subidas de tipos a corto plazo", a la espera de obtener mayor claridad sobre las perspectivas de crecimiento y sobre la rapidez con la que se disipan las presiones inflacionistas.

PMI DE ESPAÑA.

En el caso de España, el PMI compuesto se ha situado en junio en 53,3 puntos, frente a los 50,2 del mes anterior, gracias a la fuerte recuperación del sector servicios, con su mejor lectura en lo que va de año, con 54,2 puntos desde los 50,1 de mayo, mientras que el PMI manufacturero ha bajado a 49,7 puntos, frente a 51,2 del mes anterior.

"La encuesta de junio reveló un repunte notable de la actividad y las ventas tras un par de meses de escaso dinamismo", ha destacado Paul Smith, economista de S&P Global Market Intelligence, para quien algo de esta recuperación, en parte, refleja un creciente optimismo respecto a la mejora de las cadenas de suministro y la confianza tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.