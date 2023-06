AIReF denuncia que el IMV solo llegó en 2022 a 284.000 hogares, un 35% de quienes podrían recibirlo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -



La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha denunciado este jueves que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno solo ha llegado desde su puesta en marcha a 284.000 hogares, es decir, el 35% de los 800.000 a los que, a su juicio, podría beneficiar.

Esto se debe, según indica, entre otras cuestiones, a que casi 470.000 familias con derecho a percibir esta prestación, lo que supone el 58% del total de los posibles beneficiarios, no solicitaron el IMV en 2022. Además, advierte de que el 69% de las solicitudes se han denegado desde el Gobierno, principalmente por el nivel de renta.

Estos datos se recogen en la Segunda Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital publicada por la AIReF, la evaluación que este organismo realiza anualmente por mandato legislativo. Su presidenta, Cristina Herrero, ha explicado en rueda de prensa que esta evaluación no incluye a las autonomías forales, que no han dado la información necesaria para poder incluirlas en este informe.

Herrero ha detallado que los datos de beneficiarios, algo más de 284.000, son similares a los que se contabilizaron el año pasado y que también el porcentaje de solicitudes denegadas se mantienen en los mismos niveles que en 2021. Tampoco ha mejorado el plazo de tramitación de la prestación, que se sitúa en torno a los 120 días.

EL COMPLEMENTO A LA INFANCIA ELEVA LAS SOLICITUDES

Aún así, en este último punto, han llamado a tener en cuenta un aumento de un 60% en el número de solicitudes con respecto a las que se contabilizaron en 2021, y que la AIReF achaca a la puesta en marcha del nuevo complemento a la infancia que, aunque no implica un límite de renta, se debe solicitar a través del IMV.

Por otra parte, la presidenta de la AIReF ha indicado que el gasto anual en 2022 para esta prestación ha sido de 1.900 millones, lo que supone un 47% del gasto potencial previsto.

Con este escenario, el organismo señala evidencias de "estancamiento" en el último año en los resultados del Ingreso Mínimo, que se visibilizan en la ausencia de mejoras de los datos de beneficiarios; y "dificultades en el ámbito de la gestión" que lo hacen con el número de denegaciones.

LOS NO SOLICITANTES

La AIReF también señala a las dificultades que existen para implementar la prestación a la cifra de aquellos posibles beneficiarios que no la han solicitado, aunque ha apuntado que la comparativa con prestaciones similares existentes en países del entorno de España sitúa al IMV dentro de los parámetros normales (entre el 50% y el 60% de quienes podrían beneficiarse de este tipo de ayudas no lo hacen).

AUTOMATIZAR LA PRESTACIÓN PARA QUE LLEGUE A TODOS LOS BENEFICIARIOS

El director de la división de Evaluación de Gasto Público, José María Casado, ha propuesto como solución a este tema la automatización de la concesión de esta prestación. Para ello, según ha explicado, se necesita acelerar y reforzar los mecanismos de intercambio de información de la Administración sobre la población vulnerable y sus datos de renta, patrimonio, prestaciones, impuesto y asistencia de los servicios sociales. El objetivo, según ha apuntado, es que los hogares no tengan que solicitarla.

Casado ha recordado que el IMV está dirigido a un colectivo que, por nivel educativo, puede no tener un conocimiento amplio de la Administración y tiene dificultades en su acceso a esta y en la tramitación de las gestiones.

Aún así, desde la AIReF han reconocido el trabajo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reducir este margen de posibles beneficiarios que no están accediendo al Ingreso Mínimo, con campañas como la del autobús del IMV.

FAMILIAS SIN MENORES

El perfil de los hogares no beneficiarios son, según ha explicado Casado, familias sin menores, formadas solo por adultos y, principalmente, en grandes núcleos de población. También se han detectado casos en los que el aumento de renta que el IMV supone para el hogar es del 30% y "no les merece la pena", según ha apuntado Casado; o familias que ya están percibiendo rentas mínimas autonómicas y no acuden a la prestación estatal.

La AIReF ha apuntado, aún así, que el IMV está llegando a hogares muy vulnerables, puesto que el 62% de los beneficiarios llevan percibiendo la prestación desde 2020 y el 54% no habían percibido ningún salario en los tres años anteriores a la prestación. El organismo destaca también que el 80% del aumento de gasto producido como consecuencia de la inflación del año 2022 fue compensada en los hogares del IMV por el incremento del 15% de la nómina que introdujo el Gobierno en el decreto de medidas extraordinaria por el auge de precios.

También ha apuntado que el 83% de los beneficiarios de la prestación vieron modificado el importe percibido en la nómina mensual como consecuencia de las revisiones que realiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En este sentido, indica que un 67% de los beneficiarios vieron revisado su importe y el 16% causaron baja en la prestación tras la revisión, por lo que se les ha solicitado devolver 2.500 euros de media.

COMPLEMENTO A LA INFANCIA

Por otra parte, Casado ha lamentado que el complemento a la infancia no esté llegando a las familias "con la misma fuerza" que el Ingreso Mínimo. A su juicio, esto es consecuencia, en parte, al hecho de que se tenga que solicitar a través del IMV y por la falta de publicidad institucional hacia esta figura. En cifras, la AIReF explica que esta ayuda está llegando a 274.000 hogares, frente al 1,5 millones que podrían percibirlo.

En este sentido, propone al Gobierno "probar" a sacar esta ayuda del IMV y comprobar si se reduce el número de beneficiarios que podrían serlo y no la solicitan.