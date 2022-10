AIReF dudó si avalar las cuentas del Presupuesto, que cree que "nace ya viciado" por sus "deficiencias"

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, comparece durante la Comisión de Presupuestos en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

Critica que la previsión de ingresos de este año esté infraestimada y que no incluya medidas contra la crisis anunciadas días después

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha reconocido este martes en el Congreso que dudó si avalar el cuadro macroeconómico sobre el que se ha construido el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023, que cree que "nace ya viciado" en origen por sus "deficiencias".

En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, Herrero ha criticado que las nuevas cuentas partan sin "una previsión realista de ingresos" para el cierre de este año, ni tampoco se contemple en las cuentas la prórroga de medidas contra la crisis que sí se anunciaron días después y se han incluido en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas.

Asimismo, ha criticado la ausencia de información en términos de contabilidad nacional en las cuentas, ni en términos de ajuste ni de ejecución del Plan de Recuperación. Un problema que "no es de ahora" pero que afecta a algo más de 12.000 millones no expresados en contabilidad nacional.

¿QUÉ PASA SI LA AIReF NO AVALA?, SE PREGUNTA

La presidenta de la AIReF ha asegurado en su intervención que se planteó "un debate profundo" en el propio organismo sobre qué hacer, ya que la ley no prevé un pronunciamiento sobre el cuadro macroeconómico publicado en julio y sobre el que previsiblemente iban a construirse las cuentas. Entonces su previsión era de un crecimiento del 2%, frente al 2,7% del Gobierno, y ahora el empeoramiento de las perspectivas económicas lo rebaja al 1,5% por el 2,1% del Ejecutivo.

"Si unos Presupuestos se elaboran, ya no los del Estado sino los de las comunidades autónomas, con una determinada previsión macroeconómica, ¿qué pasa si la AIReF no avala? ¿Se devuelven todos?", ha preguntado a la Comisión, reclamando más margen para poder reencauzar este tipo de situaciones, y no con el trámite presupuestario tan avanzado.

Además de reclamar que este cuadro macroeconómico cuente con el aval de la AIReF en julio, y no en octubre --"no es que avale porque sí, tiene que avalar el cuadro para garantizar que el escenario presupuestario posterior se basa en previsiones realistas--, Herrero ha pedido que se incluya en él una previsión de ingresos y gastos, así como medidas de la política fiscal.

CENSURA QUE NO SE INCLUYA EL PLAN ANTICRISIS

En el caso de estas cuentas, la presidenta de la AIReF ha criticado que "parte de previsiones de cierre de ingresos (para este año 2022) no son realistas". Para Herrero, la decisión del Gobierno de infraestimar los ingresos para contar con mayor margen más tarde --una decisión explicitada por la propia ministra María Jesús Montero-- "no es prudencia", atendiendo a los datos disponibles de liquidación.

Asimismo, ha criticado que en la elaboración de estas cuentas, y por tanto la planificación económica del Gobierno, no se incorpore el paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética y de precios, anunciándose incluso medidas adicionales "a la semana de presentar el Presupuesto".

Como ejemplo de todo ello, la presidenta de la AIReF ha señalado que el Plan Presupuestario sí contempla dos escenarios, con prórroga de las medidas y sin ella, y sin embargo la tasa de evolución del gasto es "prácticamente la misma" en ambos.

Todo ello partiendo de un cierre de la recaudación que "va a ser ampliamente superada". Para cumplir con la estimación del Gobierno, en lo que queda de año la recaudación por IRPF debería desplomarse en 300 millones respecto al mismo período de otros años, y la del IVA en 1.000 millones.

DUDAS EN LA INVERSIÓN, LAS AMENAZAS, Y ESPERANZA CON LOS FONDOS

Herrero ha incidido cómo Gobierno y AIReF "coinciden prácticamente" en su previsión de crecimiento nominal para 2023 (6% y 5,9%, respectivamente), y que es en la composición de ese crecimiento, el deflactor y la percepción de riesgos donde difieren.

Así, ha justificado sus reservas en la menor inversión --"A lo mejor no son las condiciones más propicias"-- y en la materialización de riesgos relacionados con la inflación, la política de tipos y la seguridad de suministro y precio del gas. También con un empeoramiento de los indicadores que, ha dicho, apuntan a un estancamiento en el tercer trimestre" e "incluso una evolución negativa en el cuarto".

Por el lado positivo, sí que cree que "hay motivos para la esperanza" en la gestión de fondos europeos, al detectar "un aumento muy relevante de las licitaciones formalizadas" desde agosto y, especialmente, septiembre, y un porcentaje mucho menor en las licitaciones que quedan desiertas.

"NO PUEDE NO PRESENTARSE EL PLAN DE REEQUILIBRIO"

Como en otras ocasiones, Herrero ha incidido en la necesidad de contar con un plan de reequilibrio fiscal, pese a toda la incertidumbre que rodee la evolución de la economía, proponiendo que luego pueda adaptarse a la gravedad o persistencia de la misma. "Lo que no puede ser es que no se presente ese plan", ha dicho.

Para todas las administraciones, la AIReF estima un déficit del 3,3% del PIB para el próximo año, tras cerrar en un 4,4% este año --pese a que el Gobierno estima su cierre en un 5%--, aunque esta previsión para el próximo ejercicio no contempla la prórroga del paquete de medidas energéticas.

Por otro lado, ha destacado que, en caso de prorrogarse todas las medidas para el próximo año, el incremento del gasto primario corriente se elevaría un 7%, un índice muy por encima de la recomendación realizada por la Comisión a España.

LA OPOSICIÓN, INCLUIDOS LOS SOCIOS, COMPARTEN LAS CRÍTICAS

La intervención de la AIReF han desencadenado las críticas entre la oposición, tanto en las formaciones que buscan descarrilar las cuentas, como PP y Vox, como por formaciones que se reconocen dispuestos a apoyarlas.

Ferrán Bel, del PDeCAT, que se ha declarado "predispuesto" a votarlas, ha destacado el término "viciado" con el que Herrero ha calificado el proyecto. "Uno tan viciado no había visto nunca", ha destacado, señalando que el plan presupuestario no recoge una actualización salarial de los empleados públicos que sí está en las cuentas.

"Un informe demoledor", han coincidido Inés Cañizares (Vox) e Idoia Sagastizabal (PNV), que no entiende cómo se envía a la Comisión Europea un escenario con ingresos y gastos no contenidos en las cuentas públicas. Para Miguel Ángel Paniagua, del PP, se trata de "la segunda enmienda a la totalidad" al Presupuesto, tras la del Banco de España, y ha pedido al Gobierno que traiga otro proyecto.

PSOE y Unidas Podemos han destacado que el cuadro macro fue avalado por la propia AIReF. "Su informe no es demoledor, demoledora es la situación económica y la guerra", ha justificado Patricia Blanquer, del PSOE, que ha pedido responsabilidad a la oposición, mientras que Txema Guijarro (Unidas Podemos) recordaba que las previsiones del Ejecutivo habían sido encuadradas como "razonables" y que, frente a otros organismos, el Ejecutivo no puede trabajar con diferentes escenarios para sus cuentas.

