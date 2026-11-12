Alemania y Francia ultiman un acuerdo para el reparto del BCE con De Cos como relevo de Lagarde

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MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura del español Pablo Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo (BCE) coge fuerza en las últimas horas mientras Alemania y Francia continúan en conversaciones para repartirse los puestos vacantes claves en el Comité Ejecutivo, con el exgobernador del Banco de España como principal beneficiado de estas negociaciones, en detrimento de su rival, el neerlandés Klaas Knot.

Berlín y París ultiman un acuerdo que pasaría por poner a un francés en la cartera de operaciones de mercado, en sustitución de Isabel Schnabel, mientras que los alemanes se harían con el cargo de economista jefe, que Philip Lane deja en mayo, según fuentes citadas por el diario alemán 'Handelsblatt'.

A este respecto, Francia ya ha adelantado su preferencia por el candidato español al considerar que Hernández de Cos sería más favorable a hacer concesiones que Knot. De esta manera, las autoridades galas renunciarían a sus aspiraciones de ostentar el puesto de economista jefe en favor de Alemania, abriendo la puerta a un acuerdo que ponga a De Cos al frente del BCE.

No obstante, el Gobierno alemán ha negado las informaciones publicadas en el medio francés Le Point que aseguraban que Berlín y París ya tenían cerrado un acuerdo con la candidatura de De Cos. Las conversaciones se mantendrán durante este viernes en Dublín, donde los jefes de Estado y de Gobierno europeos, sin presencia ni de Pedro Sánchez ni Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos.

Todavía no hay nada sellado, según las fuentes del diario alemán, que señalan la sobrerrepresentación de Europa del sur en las instituciones con un italiano al frente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), un francés en la Autoridad Bancaria Europea (EBA), un español --precisamente De Cos-- en el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y un griego liderando el Eurogrupo.

Entre los posibles candidatos alemanes para el cargo de economista jefe figuran Markus Brunnermeier y Tobias Adrian, exdirector del departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI.

Por parte francesa, tanto 'Le Monde' como 'Financial Times' apuntan a Laurence Boone, ex economista jefe de la OCDE y actual directora de banca corporativa y de inversión del Santander para Francia e Irlanda, como una de las principales opciones para asumir la supervisión de las operaciones de mercado.