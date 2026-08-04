Baleares, Comunidad Valencia y Murcia crecieron en el segundo trimestre por encima de la media, según AIReF

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las economías de Baleares, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia crecieron por encima de la media nacional en términos intetrimestrales durante el segundo trimestre de este año, de acuerdo con los datos publicados este martes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El organismo independiente que dirige Inés Olóndriz ha publicado y la estimación del PIB de las comunidades autónomas (CCAA) para el segundo trimestre de 2026 mediante la metodología denominada Metcap (Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB).

Estas estimaciones se realizan una vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato de avance trimestral del PIB de España. Así, el 30 de julio de 2026 se publicó el dato correspondiente al segundo trimestre del año, que refleja un avance de la economía española del 0,7% en términos intertrimestrales y del 2,7% en comparación interanual.

En tasas de variación trimestrales, destaca el dinamismo de Baleares, con un crecimiento del 0,9%, seguida de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, ambas con un crecimiento del 0,8%.

De su lado, crecieron con tasas idénticas al crecimiento nacional (0,7%) las economías de Canarias, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y La Rioja.

Por debajo de la media se sitúan Extremadura, Aragón, País Vasco, el Principado de Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra, todas ellas con un crecimiento del 0,6%.

En términos interanuales, también Baleares es la comunidad que registra mayor crecimiento del PIB (3%), seguida de la Comunidad de Madrid (2,9%), la Región de Murcia (2,9%), la Comunidad Valenciana (2,9%) y Canarias (2,8%).

Con crecimientos similares a la media nacional (2,7%) se encuentran Cataluña, Andalucía y Castilla- La Mancha, mientras que La Rioja y Castilla y León registraron una evolución del PIB en el segundo trimestre del 2,6%.

El Principado de Asturias, por el contrario, presenta la menor cifra de crecimiento (2,2%), seguida de Cantabria (2,3%), Extremadura (2,3%), País Vasco (2,3%), Aragón (2,3%), la Comunidad Foral de Navarra (2,4%) y Galicia (2,5%).