Archivo - El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá (i), y el exgobernador Pablo Hernández de Cos (d). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha trasladado este viernes su "profunda satisfacción" por la propuesta de Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, como futuro presidente del Banco Central Europeo (BCE), aprobada ayer por el Consejo de la Unión Europea y que tendría efectos a partir del próximo mes de febrero.

En su reunión de hoy, la Comisión Ejecutiva ha destacado la "idoneidad" de Pablo Hernández de Cos para afrontar los "importantes retos" que tiene ante sí el Banco Central Europeo, según ha informado el Banco de España a través de un comunicado. Además, desde el organismo han resaltado la "profesionalidad, dedicación y capacidad de liderazgo" que ha acreditado Hernández de Cos a lo largo de su trayectoria en el Banco de España.

Ayer, tras la elección de Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, señaló en un mensaje publicado en redes sociales que es un "orgullo" para el país y para la institución que su predecesor en el cargo vaya a liderar el BCE.

"Es un orgullo para España y el Banco de España que un español que ha sido el gobernador de esta institución vaya a liderar el BCE. Felicidades, Pablo Hernández de Cos, por lograr el apoyo del Consejo Europeo para presidir el BCE", expresaba Escrivá en un escueto mensaje en redes sociales.

Pablo Hernández de Cos (Madrid, 20 de enero de 1971) será el primer español en presidir el Banco Central Europeo (BCE) desde su creación en 1998, después de que los líderes europeos hayan alcanzado este jueves un acuerdo sobre su nombramiento para suceder a Christine Lagarde.

Hernández de Cos fue gobernador del Banco de España entre 2018 y 2024, periodo durante el cual formó parte del Consejo de Gobierno y del Consejo General del BCE. Tras dejar el Banco de España, fue nombrado director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), cargo que ocupa desde el 1 de julio de 2025.