El Banco de España lanza una expresión de interés para seleccionar al director general adjunto de Economía

Archivo - El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha publicado una expresión de interés para seleccionar candidaturas para sustituir a Galo Nuño en la Dirección General Adjunta de Economía, cuando éste se incorpore como director general de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia de la institución, ha informado este viernes la entidad.

La institución que gobierna José Luis Escrivá ha explicado que ha decidido volver a emplear esta fórmula de selección de perfiles, tras los buenos resultados que ha dado para designar altos cargos en los últimos meses, "con un gran número de candidaturas excelentes".

Esta modalidad, habitual en instituciones internacionales, permite que cualquier profesional que cumpla el perfil requerido pueda presentar su candidatura. El plazo para la presentación de candidaturas terminará el próximo 12 de septiembre.

Para la candidatura a la Dirección General Adjunta de Economía se requiere, entre otros aspectos, una experiencia profesional de al menos 15 años en roles de investigación o directivos, en ámbito de investigación económica, análisis monetario y estudios orientados a políticas económicas, preferiblemente en instituciones bancarias centrales, europeas o internacionales; experiencia en la interacción o participación en instituciones de referencia nacionales e internacionales, buen conocimiento del marco económico, monetario y financiero nacional, europeo e internacional, y capacidad para vincular los últimos enfoques teóricos con el análisis aplicado y el asesoramiento en política monetaria.

Además, se valorará un doctorado y/o un historial de publicaciones en un campo de relevancia directa para la Dirección General de Economía, así como la capacidad de comunicación y de trabajar de forma multidisciplinar, "además de flexibilidad y creatividad para desenvolverse en entornos cambiantes y complejos".

El Banco de España ha explicado que, como en ocasiones anteriores, está previsto que haya un panel de selección al que se incorporarán expertos externos. En esta ocasión, el panel contará con José García Montalvo, catedrático de economía aplicada en la Universidad Pompeu Fabra, y Ricardo Reis y Silvana Tenreyro, ambos catedráticos en la London School of Economics.

El Banco de España aprobó a mediados de julio el nombramiento de Galo Nuño, con efectos desde el próximo 1 de octubre, como director general de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia, tras la renuncia de Eva Valle "por razones personales sobrevenidas e ineludibles".

Galo Nuño fue elegido el pasado mes de mayo para el puesto de director general adjunto de Economía y previamente ostentó este mismo cargo en la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución. Anteriormente, fue responsable de la División de Política Monetaria y Mercados de Capitales dentro de la Dirección General de Economía.

El Banco de España también dio 'luz verde' a mediados de julio al nombramiento de David López Salido, economista de la Reserva Federal de Estados Unidos, como nuevo director general de Economía, en sustitución de Ángel Gavilán.

La institución también utilizó la fórmula de la expresión de interés para seleccionar a López Salido como director general de Economía tras la salida de Gavilán y para designar a Galo Nuño como candidato adecuado para cubrir la vacante dejada por Eva Valle.