El BCE detectó una caída de las expectativas de inflación de los consumidores

23 July 2026, Hesse, Frankfurt am Main: President of the European Central Bank (ECB) Christine Lagarde speaks at a press conference during the ECB Governing Council meeting. Photo: Andreas Arnold/dpa - Andreas Arnold/dpa

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las expectativas de los consumidores de la eurozona sobre la evolución de la inflación para los próximos doce meses se moderaron ligeramente en julio, cuando bajaron al 2,9% desde el 3%, según la encuesta realizada por el Banco Central Europeo (BCE) entre los días 2 y 27 del mes pasado.

Por su parte, las expectativas de inflación para los próximos tres años se situaron en el 2,7%, también una décima por debajo del dato del mes anterior; mientras que para los próximos cinco años se mantuvieron sin cambios en el 2,4%.

No obstante, el BCE ha señalado que la incertidumbre sobre las expectativas de inflación continuó siendo más alta que el nivel que prevalecía antes del inicio de la guerra en Oriente Próximo.

Por otro lado, la encuesta apunta a una mayor debilidad de las expectativas de los consumidores sobre el crecimiento de los ingresos nominales en los próximos 12 meses, situándose en el 1% desde el 1,1% de junio.

En el caso del crecimiento percibido del gasto nominal en los últimos 12 meses, este se mantuvo sin cambios con respecto a junio, en el 5,1%. mientras que el crecimiento esperado del gasto nominal para el próximo año también se mantuvo sin cambios, en el 3,6%.