Coricelli eleva su oferta por Deoleo a 500 millones y pide exclusividad hasta el cierre de la negociación

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MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La multinacional italiana Coricelli ha elevado su oferta por Deoleo hasta los 500 millones de euros, superando las propuestas de las españolas Dcoop y Acesur, y ha reclamado la exclusividad de la negociación hasta el cierre de la operación.

En concreto, la firma de aceite de oliva de Pietro Coricelli, tras recibir hace una semana la notificación por parte de KPMG, uno de los asesores de la operación junto a William Blair, de su exclusión del proceso de venta del fabricante de Carbonell y Bertolli, ha reaccionado presentando el pasado 15 de agosto, en pleno 'ferragosto' italiano, una contraoferta de 500 millones de euros para superar los 470 millones de euros ofrecidos por Dcoop y los 460 millones de Acesur, según informa el diario italiano 'Italia Oggi', que recoge Europa Press.

Además de elevar la oferta, superando así las de las compañías españolas, Coricelli habría reclamado la condición de tener "exclusividad en la negociación" hasta el cierre de esta operación, situación que podría recibir el visto bueno a lo largo del día de hoy, según precisaron a Europa Press fuentes conocedoras de la operación.

La venta del propietario de Koipe y Carbonell se ha acelerado en estas semanas y se prevé que se cierre en septiembre, después de que los fondos CVC y Alchemy, que cuentan con el 50,9% y el 40,3%, respectivamente de Deoleo, confirmaran que están analizando alternativas estratégicas sobre su inversión, entre las que no descartaban la "posible venta" de la totalidad o de "parte de sus activos y negocios", según informaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Deoleo precisó que a fecha del 19 de agosto "no se había tomado ninguna decisión definitiva" y subrayó que desconocía si el proceso, que se encuentra "actualmente en curso", derivará en una "operación concreta ni, en su caso, los términos en que esta podría llevarse a cabo".

Una operación que ha disparado las acciones de la multinacional oleíca española, que llegaron a anotarse un incremento el pasado miércoles de hasta el 25,14%, mientras que registraban una caída este viernes del 2,08% a las 12.38 horas, hasta intercambiarse a un precio de 0,47 euros.

SECTOR ESTRATÉGICO PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

En este contexto, CCOO ha exigido un comprador para Deoleo que garantice el empleo de calidad y el arraigo industrial en la comunidad, por lo que ha reclamado la entrada de un comprador que priorice proyectos de capital nacional y rechazado la llegada de fondos o competidores que pongan en riesgo la reputación del producto y la estabilidad laboral.

El secretario general de CCOO Industria de Andalucía, José Hurtado Quirós, ha reclamado a la Administración que se active la normativa de inversiones extranjeras para blindar la capacidad productiva del sector oleícola frente a fondos especulativos, como hiciera ya el Ejecutivo en el caso de Talgo, cuando se bloqueó la OPA del grupo húngaro Ganz-MaVag (Magyar Vagon) sobre la compañía española.

Fuentes de Dcoop consultadas por Europa Press han instado a que el comprador resultante de esta operación esté "alineado con la calidad y la lucha contra el fraude", al tiempo que han reconocido que "sería malo para España perder el liderazgo en un sector tan estratégico".

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado, ante la posible venta de Deoleo a Dcoop, que "si puede quedarse en la tierra, mejor que mejor", a lo que ha agregado que le "parece bien, evidentemente, porque es una cooperativa de la tierra" y se trata de un "gigante del sector".

De esta forma, Bellido ha remarcado que "detrás de una gran cooperativa y de esa empresa, hay muchos pequeños productores que son los que aportan luego su producto a esas empresas o cooperativas". "Muchas familias que viven del trabajo que dan esos pequeños productores, con lo cual nos jugamos mucho y evidentemente ahí vamos a estar para ayudar", ha subrayado.