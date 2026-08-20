O2 (Telefónica) ofrecerá desde hoy a sus clientes Movistar Plus por 6 euros al mes

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MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

O2, marca del grupo Telefónica, ofrecerá a partir de este jueves a sus clientes de Solo Fibra y convergentes sin televisión la posibilidad de contratar la OTT de Movistar Plus por 6 euros al mes, frente a los habituales 9,99 euros al mes, como paquete adicional.

Según ha informado este jueves la teleco en un comunicado, los usuarios de O2 que elijan esta opción podrán disfrutar de un catálogo completo de más de 80 canales que incluyen cine, series, programas y documentales, todos los originales de Movistar Plus y la mejor producción internacional; además de contenido deportivo como el partido Movistar Plus de LaLiga EA Sports; todos los partidos de LaLiga Hypermotion; el mejor partido de cada jornada de Champions y Premier League, y las grandes citas del tenis, Euroliga, pádel, golf, rugby o atletismo.

Además, a partir de este jueves, O2 ampliará su programa de dispositivos con beneficios a más tarifas.

De este modo, los clientes con tarifas a partir de 40 euros al mes podrán acceder a una selección de dispositivos desde 0 euros, con envío gratuito, sin permanencia y con 4 años de garantía.

Entre los dispositivos que podrán añadir su tarifa desde 0 euros estará el Samsung Galaxy A17, primer terminal 5G que ofrece O2 a 0 euros.

"Con estas novedades queremos avanzar en nuestro reto indiscutible de ser la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales y reforzar nuestro compromiso con el cliente al ofrecerle una serie de beneficios adicionales en reconocimiento a su confianza", ha destacado Mariano Domecq, director de O2.

Estas novedades se suman a la reciente incorporación de una nueva tarifa móvil con 15 GB por 5 euros al mes que O2 ofrece desde el 18 de agosto. Al igual que el resto de tarifas móviles, también incluye llamadas y SMS ilimitados a fijos y móviles nacionales y cuenta con una amplia cobertura 5G de Movistar que llega a más del 95% de la población.