Indra se adjudica un contrato para los vehículos acorazados del Ejército de Tierra por 1,65 millones

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MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Indra se ha adjudicado un contrato para el mantenimiento de los sistemas electrónicos, ópticos y optrónicos de los vehículos acorazados del Ejército de Tierra por 1,65 millones de euros, sin incluir impuestos.

De acuerdo con la documentación administrativa del contrato, a la que ha tenido acceso Europa Press, el plazo de ejecución o la fecha estimada para el comienzo y finalización de su ejecución es el 30 de noviembre de este año y no admite prórroga alguna.

Según el anuncio de formalización del contrato realizado por el Ministerio de Defensa en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el contrato ha sido adjudicado por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra y se basa en un acuerdo marco.

Un acuerdo marco es un contrato general que fija las reglas y precios entre una administración y sus proveedores, mientras que los contratos basados, como éste, consisten en contratos menores o específicos que se van pidiendo y firmando de manera individual bajo las condiciones de ese acuerdo marco.

En virtud del acuerdo marco con Defensa, Indra recibió a finales de junio un requerimiento del Ministerio para presentar una oferta por este contrato, cuyo presupuesto base de licitación --con impuestos incluidos-- alcanza los 2 millones de euros. El contrato se adjudica, por tanto, de forma directa.

De acuerdo con el acuerdo marco vigente, tanto éste como cada uno de los contratos basados en él, tienen un periodo de responsabilidad y calidad de 3 años tras la ejecución y entrega de los servicios. Esto significa que, durante ese tiempo, la empresa contratista, en este caso Indra, deberá solucionar cualquier fallo o desperfecto sin coste adicional.

ESCRIBANO TAMBIÉN SE ADJUDICA UN CONTRATO CON EL EJÉRCITO DE TIERRA

Defensa también ha publicado en el BOE la adjudicación a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) de un contrato con el Ejército de Tierra para el mantenimiento de un brazo de verificación por importe de 20.661 euros sin impuestos.

Estos brazos articulados de medición tridimensional suelen usarse en los parques y centros de mantenimiento militar para verificar y certificar las medidas exactas de piezas mecánicas complejas de vehículos o armamento.

Al igual que en el caso anterior, el contrato se basa en un acuerdo marco y su plazo de ejecución estimada es el próximo 30 de noviembre --sin posibilidad de prórroga--. El presupuesto base de licitación en este contrato alcanza los 25.000 euros (con impuestos incluidos).