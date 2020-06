Bonet destaca "el gran esfuerzo" realizado por las grandes empresas de la Cámara de España frente a la crisis

Defiende que "el mayor escudo social lo proporciona el empleo" y que los puestos de trabajo los crean las empresas

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha destacado "el gran esfuerzo" realizado por las grandes empresas representadas por la Cámara, que han lanzado en torno a 300 acciones con más de 640 millones de euros comprometidos desde la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo para luchar contra la pandemia y ayudar a las colectivos más vulnerables.

Así lo ha defendido Bonet durante el último pleno extraordinario de la Cámara de España, ante la presencia del rey Felipe VI y de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, donde ha señalado que el tejido empresarial todavía está analizando "la magnitud del desastre social y económico al que hay que hacer frente".

Bonet ha defendido el "papel esencial" realizado por las empresas para el ejercicio del papel consultivo que tiene la Cámara de España, tras haber elaborado un conjunto de propuestas políticas y económicas para la reconstrucción que ya han elevado a las administraciones públicas y están centradas, sobre todo, en los sectores más afectados: turismo, comercio y automoción.

Además de que las empresas representadas en la Cámara han realizado más de 300 acciones aportando más de 640 millones de euros para luchar contra la pandemia, el organismo ha recibido más de 150.000 consultas desde el pasado mes de marzo por parte de empresas y autónomos sobre la normativa laboral o los nuevos instrumentos de liquidez creados.

"PONER EL FOCO EN LAS EMPRESAS"

El objetivo de la Cámara, según ha explicado su presidente, ha sido el de reorientar los programas cofinanciados con la Unión Europea, así como crear nuevos instrumentos para amortiguar los problemas derivados de la pandemia de coronavirus. En este sentido, el organismo ha reforzado la interacción entre las 85 cámaras presentes en el territorio y ha facilitado la interlocución entre administraciones y tejido empresarial.

Bonet ha diferenciado tres grandes etapas en la evolución de la pandemia, que empieza con la de supervivencia, en la que lo principal es luchar contra la emergencia sanitaria y salvar vidas, y termina con la de reconstrucción.

En la etapa intermedia ha situado la recuperación, que prevé comience en el tercer trimestre del año para volver al signo positivo en 2021, según apuntan los análisis que ha mencionado, una etapa en la que defiende que hay que poner el foco en las empresas, ya que considera que "el mayor escudo social lo proporciona el empleo" y que los puestos de trabajo los crean las empresas.

No obstante, Bonet ha avanzado que "no va a ser fácil", por lo que ha pedido a las administraciones que "no dificulten su actuación". Del lado de la Cámara, ha manifestado que su intención es "luchar para seguir adelante, con un firme compromiso en apoyar al tejido productivo, sobre todo a las pymes de la mano de las grandes empresas como tractoras".

