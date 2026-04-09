Bruselas examina el lunes el impacto económico de la guerra en Irán y analizará respuestas a corto plazo

1076419.1.260.149.20260409173643 El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (i), recibe al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné (d), a 9 de abril de 2026, en Madr - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Colegio de Comisarios de la Unión Europea tiene previsto reunirse el próximo lunes para evaluar los impactos económicos del conflicto en Oriente Medio y analizar las posibles respuestas a corto plazo y la flexibilidad que pueden dar a los Estados miembro para afrontar la crisis.

Así lo ha avanzado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, en una rueda de prensa en Madrid, tras reunirse con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El ministro entiende las peticiones que puedan llegar desde otros Estados miembro en cuanto a la suspensión de las reglas fiscales o la activación de la cláusula de salvaguardia debido a las consecuencias del conflicto, pero ha recalcado que España está mejor preparada y cuenta con espacio suficiente tanto en materia económica, como en materia presupuestaria y energética.

"Esta guerra llega en un momento en el que España está preparada, tanto económica como presupuestariamente, para hacer frente a sus consecuencias", ha señalado.

El vicepresidente primero espera que se pueda llegar a la finalización del conflicto en Oriente Medio, tras un acuerdo a través de esta vía diplomática, para que se puedan evitar mayores consecuencias negativas sobre la economía.

"Iremos viendo conforme transcurran las semanas hasta qué punto las medidas siguen siendo necesarias. Por lo pronto, acabamos de empezar este periodo de tres meses, esperemos que no lo sean, porque eso serían muy buenas noticias", ha señalado Cuerpo.

NO ESPERAR A LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO PARA GANAR AUTONOMÍA

Aunque esa respuesta a corto plazo se discutirá el lunes en Bruselas, Séjourné ha subrayado que no hay que esperar a una resolución del conflicto para acelerar la soberanía energética, la decarbonización y la reducción de las dependencias en gas y fósil.

"Todo eso lo sabemos de hace mucho tiempo. Algunos países fueron más rápidos, España es un buen ejemplo y el buen alumno sobre ese tema", ha destacado.

Con todo, Séjourné y Cuerpo han coincidido en que es el momento de redoblar la apuesta por "más y mejor" Europa, reduciendo dependencias críticas y recuperando autonomía estratégica en sectores clave a futuro, según ha explicado Cuerpo.

"El conflicto en Oriente Medio es otro recordatorio de la necesidad de fortalecer esta autonomía estratégica y hacerlo apostando por la transición hacia tecnologías limpias que nos preparan para el futuro y que nos hacen más competitivos en el corto plazo", ha defendido el titular de Economía.

BRUSELAS APLAUDE EL COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS DE ESPAÑA

Esta autonomía estratégica pasa también, según Cuerpo, por acelerar la integración del mercado único. En este sentido, el vicepresidente primero del Gobierno ha defendido que España no solo está contribuyendo a avanzar de la mano de la Comisión, sino también ayudando junto con países adicionales a avanzar a través de estrategias de coaliciones de países voluntarios en el ámbito de la Unión de Ahorro e Inversiones o también en el ámbito del mercado interior.

De su lado, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial ha remarcado que "no hay política industrial europea sin el apoyo y la acción de España".

Séjourné ha puesto en valor que España tiene uno de los sistemas más avanzados para garantizar que las inversiones extranjeras generen valor y respeten la seguridad económica del país. En concreto, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea se ha referido al Comité de Inversiones Estratégicas creado a finales de 2025.

"Necesitamos el apoyo y la experiencia también de España en negociaciones para incentivar el Consejo a una posición positiva sobre la proposición", ha remarcado.

ATRAER INVERSIONES DE "CALIDAD"

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea se ha referido en concreto al objetivo de la ley europea de aceleración industrial, que es tener condiciones de inversión de calidad sobre el trabajo, sobre la transferencia de competencias y de tecnología, por ejemplo.

"Creo que es un poco lo que hace el gobierno chino, lo que hace también el gobierno de Estados Unidos, lo que hace India... nos estamos únicamente poniendo al mismo nivel de exigencia de la entrada sobre el mercado europeo de las inversiones extranjeras", ha defendido.

En esta línea, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha coincidido en que la industria que llegue y que se establezca en los países dentro de la Unión, debe contribuir, a través de su inversión, a la generación de contenido local o al desarrollo de puestos de trabajo cualificados.

"Es decir, que por lo tanto contribuya a ese valor añadido que se genere y que se cree en Europa", ha remarcado Cuerpo.

La Comisión Europea y España han abogado por elevar el nivel de exigencia a la entrada de inversiones extranjeras y, en el caso de China, han apostado por equilibrar la relación comercial, con inversiones de calidad y también impulsando producción en Europa.

EQUILIBRAR LA RELACIÓN CON CHINA: INVERSIONES DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN EN UE

En cuanto a la relación con China, Séjourné ha asegurado la intención de la UE es seguir con su compromiso con el país, pero también aprovechar esta relación comercial para tener las "nuevas tecnologías, la transferencia de competencia y capacidad de crecimiento económico para Europa con esas inversiones".

"Se puede tener inversiones chinas en Europa y en España, y también se puede reequilibrar el equilibrio comercial con China, con inversiones de calidad y producción en Europa", ha señalado.