El comercio minorista dispara el avance de sus ventas al 6,2% en septiembre y suma 15 meses de alzas

Las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 6,2% en septiembre, tasa 3,1 puntos superior a la del mes anterior y la más elevada desde el pasado mes de junio, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 15 meses consecutivos de alzas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,2% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, tasa cinco décimas inferior a la de agosto. Con el avance de septiembre, se encadenan ya 34 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 1,3% en septiembre respecto a igual mes del año pasado, tasa siete décimas por debajo de la registrada en agosto. Con el repunte de septiembre, el empleo en el comercio minorista suma 49 meses de incrementos interanuales consecutivos.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,5%, lo mismo que en el mes previo.

