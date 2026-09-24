La confianza empresarial en Alemania mejora en septiembre y toca máximos de 2023, según Ifo

Archivo - Parlamento de Alemania - Christophe Gateau/dpa - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El clima de confianza de los empresarios alemanes se eleva de nuevo en septiembre hasta situarse en los 89,9 puntos desde los 88,8 registrados en agosto, un dato que supone alcanzar niveles que no se veían desde junio de 2023, según el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo).

En este sentido, los empresarios germanos han mejorado sus evaluaciones sobre la situación actual, así como sobre sus expectativas futuras. De tal manera, que la actual coyuntura marca los 89,5 puntos, mejorando un punto respecto a los 88,5 enteros del anterior mes.

Por su parte, el resultado obtenido para la previsiones marca los 90,4 puntos, frente a los 89 anotados en julio, con lo que consigue rebasar la barrera de los 90 enteros por primera vez desde febrero, última publicación previa al inicio de la guerra de Irán.

Ya a principios de mes el propio Ifo mejoró en seis décimas las previsiones de crecimiento de la economía alemana para este año, con fijando el aumento del producto interior bruto (PIB) de Alemania en el 1,4%, frente al 0,8% pronosticado previamente.

"Las empresas valoraron su situación actual de forma más positiva y sus expectativas volvieron a mejorar. La economía alemana continúa su recuperación", ha destacado el presidente del instituto alemán, Clemens Fuest.

El resultado de todos los componentes desagregados del índice mejoró, registrando incrementos en la industria, el sector servicios, el comercio y la construcción.

En concreto, la empresa industriales se vieron impulsadas por el sector de los equipos eléctricos, sin embargo, los empresarios "consideraron que la situación actual era algo peor y siguen insatisfechas con la cartera de pedidos", entre otras cuestiones por que "la industria automotriz atraviesa un periodo difícil".