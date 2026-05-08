La confianza y expectativas económicas en España se resienten ante la inestabilidad global, según GfK

Archivo - Personas caminando por las calles de Madrid. - Joaquin Corchero / Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La confianza y las expectativas económicas en España han registrado una caída de cara al segundo trimestre de 2026, en un contexto marcado por la crisis en el estrecho de Ormuz, la subida del petróleo y la inestabilidad en los mercados, según se extrae del informe GfK NIM Euro Clima de Consumo, publicado este viernes.

El comienzo de la guerra de Irán el 28 de febrero y los problemas económicos derivados del conflicto --subida del petróleo o caída en las bolsas del mundo-- ha tenido también su reflejo en el ánimo de los consumidores en Europa y en España, como muestra la evolución del GfK Euro Clima de Consumo.

"Nuestra última medición evidencia cómo una sola acción geopolítica puede modificar de forma inmediata las expectativas económicas de la población", ha explicado la responsable del estudio en España, Antonieta Martín.

En este sentido, Martín ha señalado que, en apenas unos días, la percepción sobre la situación del país y la estabilidad financiera de los hogares se deterioró casi simultáneamente entre millones de personas en los 30 mercados analizados para el estudio.

Aunque el indicador de expectativas económicas en España no ha mostrado valores positivos desde julio de 2023, cuando marcó 6 puntos, la recuperación de la confianza en la economía que se observó en octubre de 2025 (-12 puntos), vuelve a decaer de cara al segundo trimestre de 2026, tras cerrar marzo con el indicador en -24 puntos, similar a lo registrado en junio del pasado año.

"Esto muestra que la población en España no termina de ser optimista respecto a la marcha de la economía del país y que los favorables datos macroeconómicos no tienen su reflejo en las expectativas de las personas", han señalado los expertos.

Respecto al resto de grandes economías en Europa, España se sitúa por detrás de Alemania (-7), y por delante de Reino Unido (-26), Italia (-36) y Francia (-37). Todas con importantes descensos en el último mes que también se observan en la media de la UE, ya que el indicador en marzo se situó en -25, tras una caída de 13 puntos. En estos momentos España se sitúa en el puesto 14 de entre los 30 países estudiados.

PREVISIONES DE INGRESOS, EL ÚNICO INDICADOR EN POSITIVO EN ESPAÑA

Desde que en septiembre de 2025 el indicador subió 8 puntos, la confianza de los consumidores en España sobre los ingresos de sus hogares se ha mantenido en terreno positivo. Aunque el nivel de optimismo ha ido variando, no había vuelto a caer a valores negativos.

Sin embargo, entre febrero y marzo se observa un descenso claro. En febrero el indicador había mejorado hasta los 6 puntos, pero casi toda esa subida se ha perdido en marzo, situándose ahora en +1 punto.

Aun así, España es de las economías mejor situadas en el ranking de países estudiados, ocupando la novena plaza, por encima del resto de potencias europeas y de la media de los 27 estados de la UE.

DISPOSICIÓN AL GASTO: RETICENCIAS EN LOS HOGARES ESPAÑOLES

De su lado, el informe refleja que el indicador de disposición a comprar lleva más de un año sin arrojar valores positivos: en los últimos 15 meses ha registrado una media de -15 puntos, con valores que fluctúan entre los -17 y los -11 puntos.

De hecho, el año se iniciaba en -16. Mejoró en febrero hasta los -12 y en marzo, vuelve a caer hasta -15, lo que apunta a que la población se muestra reticente a hacer grandes compras y no terminará de reactivar el consumo en el segundo trimestre.

"Las previsiones de un aumento de la inflación debido al contexto internacional tampoco van a facilitar que la disposición al gasto mejore en breve", han anticipado los expertos.

España se sitúa en el puesto 17 de entre los 30 países estudiados y muy cerca de la media de la UE (-14). Respecto al resto de potencias económicas, solo Italia está en positivo y con un punto (la confianza de los italianos ha caído 10 en el último mes). Tampoco en Reino Unido (-24) y Francia (-25) su población está dispuesta a aumentar su consumo.

SE ESPERA QUE LA INFLACIÓN SUBA EN ESPAÑA Y EUROPA

Asimismo, el estudio muestra un aumento de más de 8 puntos en cuanto a la preocupación por una subida de los precios en España para el segundo trimestre, tras haberse mantenido prácticamente estable entre enero y febrero.

Este hecho no es exclusivo de España, de febrero a marzo, en todos los países analizados, excepto en Hungría, la consideración general es que habrá un aumento de los precios. La media de la UE ha visto cómo es preocupación ascendía 18 puntos en este último mes.