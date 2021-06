El Congreso avala prorrogar hasta septiembre los ERTE y las ayudas a autónomos

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves el decreto ley que prorroga el sistema especial de protección al empleo de los ERTE y las ayudas extraordinarias a los autónomos hasta el 30 de septiembre, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y con solo un voto en contra.

En este caso, no se tramitará la norma como proyecto de Ley tras no haber recibido los apoyos necesarios, por lo que los grupos no presentarán enmiendas con las que modificar esta norma ya en vigor.

Durante la defensa del decreto ley, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha apuntado que "es una norma que acompaña, que garantiza estabilidad y que sigue dotando a España de pilares firmes para el proceso de recuperación que encara el país".

El decreto que prorroga las medidas, aprobado el pasado 27 de mayo, tiene el objetivo central de mantenimiento y estabilidad del empleo, para lo cual se impulsa el sistema extraordinario de beneficios y compromisos "que ha arropado, con probada eficacia, a los ERTE durante la pandemia", destaca el Gobierno.

Además, asegura una prestación de desempleo adecuada a las personas afectadas, tanto en su reconocimiento (que no requiere período de carencia) como en su cuantía (que se mantiene en el 70%) y en sus repercusiones futuras (con el contador a cero).

Díaz ha apostillado que el sistema de ERTE de crisis sanitaria ha alcanzado su mayoría de edad en este real decreto que ahora se somete a la consideración en la Cámara y que "está preparado para inspirar un sistema de ERTE como instrumento de flexibilidad interna, capaz de fortalecer a las empresas desde la calidad y la estabilidad".

Díaz ha insistido en que todavía es una norma de emergencia y que "con esa responsabilidad ha sido diseñada". "Está, por tanto, plenamente justificado acudir a la fórmula normativa del recurso del Real Decreto Ley", ha apuntado.