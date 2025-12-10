El Congreso pasa el último examen a la Ley de la Clientela sin la rebaja del IVA a carnes, pescados y conservas

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece declaraciones a la prensa durante una visita al Hospital Nacional de Parapléjicos, a 5 de diciembre de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Congreso pasará este jueves, 11 de diciembre, el último examen a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela con la votación de las enmiendas que el Senado ha introducido a la norma, pero no se verá la reforma que el PP introdujo en la Cámara Alta para rebajar el IVA de los alimentos básicos.

Se trata del último trámite parlamentario antes de publicar el texto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida que seguro no se hará vigente en esta norma será la rebaja entre enero y junio de 2026 el IVA a carnes, pescados, conservas, leches y huevos.

El Gobierno ha conseguido vetar finalmente esta medida auspiciada por el PP por suponer una pérdida de recursos para la Administración de 3.780 millones de euros.

Y es que, ya intentó vetar en el Senado esta enmienda, acogiéndose al poder que la Constitución le concede para impedir la tramitación de cualquier medida legislativa que implique "un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios".

El Ejecutivo esgrimía que la medida supondría una pérdida de recursos para la Administración General del Estado en 3.780 millones de euros. Sin embargo, la Mesa de la Cámara Alta en el Senado está dominada por el PP y desoyó el escrito de disconformidad, por lo que la enmienda prosiguió su tramitación parlamentaria sin inconveniente en la Cámara Alta y llegó a aprobarse en Pleno.

Hasta que llegó al Congreso, donde el Gobierno ha vuelto a presentar el veto alegando los mismos motivos presupuestarios. Pero esta vez la Mesa de la Cámara Baja está dominada por PSOE y Sumar y se ha aceptado el veto tras una reunión de la Mesa acontecida el martes después de la sesión plenaria.

SE REBAJAN LAS OBLIGACIONES EN LENGUAS COOFICIALES

Otras de las medidas que se votarán en el Congreso será la rebaja de las obligaciones que tienen que asumirlas empresas para atender en las diferentes lenguas cooficiales del Estado, de manera que las consultas, quejas o reclamaciones en lenguas cooficiales "sólo será exigible cuando la relación de atención al cliente se produzca dentro del territorio de la correspondiente comunidad autónoma con lengua cooficial".

En su paso por el Senado, también se ha cambiado en la ley el término "clientela" por "cliente" y "personas consumidoras vulnerables" por "consumidores en situación de vulnerabilidad"; se ha aumentado el plazo máximo para dar respuesta a las quejas de clientes (de 15 a 30 días hábiles); y traslada los requisitos que deberán cumplir las empresas privadas a la Administración General del Estado, a sus empresas y sociedades. Todas estas medidas tendrán que ser ratificadas por el Congreso.