La constitución de nuevas empresas crece un 3,9% hasta julio, con 76.823, según Iberinform

Entre enero y julio, la disolución de empresas aumenta un 2,4% con respecto al mismo periodo del año anterior

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La constitución de nuevas empresas en España ha registrado en los siete primeros meses del año un incremento del 3,9%, hasta un total de 76.823 compañías, de acuerdo con el seguimiento de los registros mercantiles que realiza Iberinform.

Las cifras solo del mes de julio reflejan un aumento del 10% respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con un total de 10.917 nuevas compañías.

Según revela el informe de Iberinform, las nuevas firmas se concentran en Madrid (23% del total), Cataluña (19%), Andalucía (17%) y la Comunidad Valenciana (13%).

Por sectores de actividad, los mayores volúmenes de constituciones se encuentran en construcción e inmobiliario (27% del total), comercio (17%), servicios a empresa (16%) y hostelería (10%).

Los crecimientos más intensos de las constituciones en el conjunto del año con respecto al mismo periodo de 2024 se registran en los sectores de financiero (32%) e inmobiliario (18%). Por el contrario, la creación de empresas experimenta una mayor caída en los sectores de energía (-42%), industria extractiva (-37%), comercio de electrónica y TIC (-36%) e industria de electrónica y TIC (-35%).

SUBE UN 2,4% LA DISOLUCIÓN DE EMPRESAS HASTA JULIO

De su lado, los datos de julio muestran que la disolución de empresas registró un aumento del 3,4% respecto al mismo mes del ejercicio anterior. En el conjunto del año, registró una subida del 2,4%.

La destrucción de tejido empresarial se concentra en Madrid (26% del total), Andalucía (16%), la Comunidad Valenciana (11%) y Cataluña (7%).

Por sectores de actividad, las disoluciones se registran con mayor intensidad en construcción e inmobiliario (26% del total), seguidas del comercio (20%) y servicios a empresa (16%). Son menos intensas en los sectores de industria manufacturera (7,3%), hostelería (7%) y sector primario (2%).

En cuanto al acumulado del año, los crecimientos más intensos de las disoluciones se registran en los sectores de la energía (28%), sector primario (22%) y materiales de construcción y metalurgia (19%).