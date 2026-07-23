Cuerpo anticipa un impulso del PIB "positivo" en el segundo trimestre incluso superior al del inicio de año

1106308.1.260.149.20260723112957 El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). La Cámara Baja se reúne en pleno v - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anticipado este jueves que el dato de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español del segundo trimestre será "positivo" y no descarta que pueda situarse incluso por encima del impulso económico del primer trimestre pese al impacto de la guerra en Irán.

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados para defender el nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, Cuerpo ha destacado que los indicadores de alta frecuencia reflejan que el pulso de la economía española se ha mantenido en este segundo trimestre, lo que permite a España seguir liderando el crecimiento entre las grandes economías europeas.

Tras un crecimiento interanual en el primer trimestre del 2,7% --y del 0,6% en tasa intertrimestral--, el titular de Economía ha avanzado que los datos que se van conociendo de los meses de abril, mayo y junio indican que el crecimiento de este segundo trimestre "será un dato positivo".

Más allá de los buenos datos de afiliación --en máximos históricos en junio con 22,2 millones en términos desestacionalizados-- algunos modelos de predicción como el publicado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya adelantan que el crecimiento en el segundo trimestre "puede estar incluso por encima del que hubo en el primer trimestre", ha destacado el ministro.

"Veremos cuál es el dato final, lo conoceremos la semana que viene, pero la sensación, la impresión y los datos que conocemos del segundo trimestre anticipan que el pulso de nuestra actividad se ha mantenido en estos meses", ha resaltado.

El próximo 30 de julio, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dará a conocer el avance de datos de contabilidad nacional correspondiente al segundo trimestre del año. A ello se suma que, el día 28 de este mes, Estadística también publicará la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre.