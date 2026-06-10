Cuerpo anuncia que presentará el cuadro macro de los Presupuestos de 2027 el próximo 23 de junio

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles en el Congreso que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado de 2027 el martes 23 de junio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció recientemente la intención de presentar los Presupuestos para el año que viene y ya se ha publicado la orden ministerial de Hacienda que supone el pistoletazo de salida de la tramitación de este proyecto.

El próximo paso será la presentación del cuadro macro, que Cuerpo ha avanzado que será el 23 de junio. En este cuadro, el Gobierno fija las previsiones macroeconómicas y la senda fiscal para los próximos tres años.