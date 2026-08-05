Cuerpo asegura que el Gobierno "va a estar del lado del pequeño comercio" de Ceuta y prepara el plan de apoyo

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado que el Gobierno trabaja en un plan de apoyo al pequeño comercio de Ceuta después del impacto económico registrado en la ciudad autónoma a raíz de la crisis migratoria y del cierre de negocios.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Cuerpo ha subrayado que el Ejecutivo "va a estar del lado del pequeño comercio, de los pequeños negocios de Ceuta que se han visto de manera muy significativa afectados por la situación".

El ministro ha recordado que el presidente del Gobierno ya adelantó esta intención la semana pasada en sus declaraciones desde Ceuta y ha explicado que él mismo ha tratado este asunto con el presidente ceutí.

"Ahora mismo estamos en un momento de monitorización de cuál ha sido y está siendo el impacto", ha señalado, insistiendo en que el objetivo es dar una respuesta "a la altura de las consecuencias" sufridas por el tejido empresarial local.

Cuerpo ha detallado que el Ministerio está analizando datos diarios de consumo eléctrico de las ramas vinculadas al comercio minorista para medir el alcance de la caída de la actividad. Según ha explicado, el consumo llegó a reducirse en torno a un 35% respecto a un día equivalente los días 31 de julio y 1 de agosto, coincidiendo con el cierre de comercio ante la entrada de migrantes.

Posteriormente, ha indicado, se ha recuperado buena parte de esa caída: "Los datos de ayer nos hablaban de una bajada de en torno al 10-11% con respecto a días normales. Se había recuperado dos tercios de ese impacto inicial, pero no se ha llegado todavía a esa normalización", ha precisado.

El vicepresidente primero ha advertido de que al impacto inmediato del cierre de pequeños negocios se suman otros factores de corto y medio plazo, como la suspensión de las fiestas patronales de Ceuta, la disminución del turismo en estos días y la cancelación de reservas, así como el efecto que pueda tener la crisis sobre la inversión futura, por ejemplo.

"Yo creo que ahí es donde tenemos que plantear un plan que no sólo dé respuesta a estos cierres iniciales sino que además garantice la continuidad de la actividad económica en Ceuta", ha defendido el titular de Economía.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno está en contacto con la Cámara de Comercio y con la Confederación de Empresarios de Ceuta para incorporar su evaluación de la situación y ofrecer "en las próximas semanas" una respuesta "que esté a la altura de las consecuencias que han sufrido".

RELACIONES BILATERALES CON MARRUECOS

En cuanto a las relaciones comerciales con Marruecos, el ministro ha señalado que su refuerzo, a través de la cooperación, de la inversión y de más comercio es lo que hace que dos economías sean más interdependientes.

"Esto pasa con España y Marruecos, pasa con Francia y Marruecos, pasa con España y Portugal y a una mayor dependencia es un mayor interés compartido y por lo tanto una mayor capacidad de avanzar también en materias que tienen que ver con la seguridad", ha remarcado.