Cuerpo confía en que los partidos vean "reflejadas" parte de sus propuestas en el decreto ante la guerra

El ministro de Economía, Comercio y Emresa, Carlos Cuerpo. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, espera que el real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo, que está "terminando de perfilar" el Gobierno, pueda contar con "el mayor consenso posible"

"Esto pasa, entre otras cosas, por que el diálogo [con los grupos políticos] sea un diálogo efectivo y ellos vean reflejadas parte, por lo menos, de sus propuestas en el resultado final", ha señalado el titular de Economía en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Aunque Cuerpo ha reconocido que aún no puede detallar exactamente el día en el que se aprobará este real decreto-ley en Consejo de Ministros, el ministro ha destacado que se está avanzando lo más rápido posible para terminar de perfilar los detalles, tras las reuniones que están manteniendo con sectores afectados, agentes sociales, expertos y grupos políticos.

Según ha especificado el ministro, el Gobierno ya cuenta con el "esqueleto" de las medidas que pretende poner sobre la mesa y que abarca cuatro dimensiones. La primera de ellas es estructural y se basa en reforzar la apuesta por las energías renovables y la electrificación.

Otra de las dimensiones es la minimización del coste energético y eléctrico, a través de medidas fiscales. El siguiente bloque tiene que ver con la minimización del impacto de la subida de los carburantes, donde se pondrá especial atención en el campo, la pesca y los transportistas y el último bloque abarca medidas del escudo social, como por ejemplo la imposibilidad de cortes a los más vulnerables.

Lo que sí parece descartar el Ejecutivo, aunque Cuerpo ha indicado que están todavía evaluando todas las medidas, es la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos.

En cuanto a los alimentos, Cuerpo ha argumentado que se está "perimetrando" bien el impacto de la guerra para que las medidas sean rigurosas, quirúrgicas y lo más efectivas posibles. "Estuvimos hablando ayer con las distribuidoras de comercio minorista y nos señalaban que no hay una afectación a los precios en general, tampoco a la alimentación. Estaremos muy vigilantes", ha remarcado.

Por ello, ha enfatizado que el Gobierno tiene las medidas preparadas, pero tendrán que implementarse "en el momento en el que sean necesarias".

Aunque aún no se observa una afectación a la actividad económica, Cuerpo sí ha advertido de que la inflación del mes de marzo se verá afectada por esta subida de los precios energéticos.