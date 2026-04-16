Cuerpo destaca medidas de ahorro ya disponibles en España, como el teletrabajo voluntario para funcionarios

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que algunas de las medidas de ahorro energético sugeridas por la Comisión Europea para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán "ya están disponibles" en España, como es el caso del teletrabajo de forma voluntaria para funcionarios.

Así lo ha trasladado el vicepresidente primero en declaraciones a los medios de comunicación este jueves en Estados Unidos, donde participa en las Asambleas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Cuerpo ha reconocido que hay una preocupación generalizada con respecto al impacto de la guerra en Irán y las consecuencias que pueda tener que se alargue en el tiempo. "Y esto es un toque de atención que tenemos todos que tener muy presente", ha remarcado.

Desde la Comisión Europea ya han empezado a trasladar recomendaciones para, de manera preventiva y útil, poner sobre la mesa medidas de ahorro. En este sentido, ha explicado que, por ejemplo, medidas en cuanto al teletrabajo de forma voluntaria para los funcionarios españoles ya están disponibles y pueden ayudar a contribuir a reducir esa factura.

Según el vicepresidente, también hay mucha discusión ahora, por ejemplo, con respecto al queroseno, es decir, los combustibles para la aviación. España está particularmente bien posicionada en ese segmento, ya que cuenta con mayor capacidad de refino gracias a las ocho refinerías que hay en el país.

Pero Cuerpo ha advertido de que, conforme se vaya alargando la guerra, hay que se conscientes de cuáles son los nuevos canales y las potenciales necesidades. "Ese es el análisis que estamos haciendo de manera continuada", ha asegurado.

Es cierto que, por ejemplo, para el sector del turismo no solo son importantes las propias aerolíneas, sino también la llegada de turistas y, por lo tanto, se debe hacer un seguimiento de la situación del resto de países y también del resto de aerolíneas.

"Por ahora, los datos del turismo, por ejemplo, en Semana Santa, son de crecimiento en ocupación y en estancia, pero tenemos que seguir ojo avizor y atentos a cuáles puedan ser las consecuencias de las próximas semanas", ha recalcado.

En concreto, lo que se ha visto en las últimas semanas en cuanto al turismo es un doble efecto: por una parte se registra un incremento de los precios de los billetes, pero por otra hay un cierto redireccionamiento de vuelos que antes iban a otros destinos turísticos que están llegando a España.

"El efecto neto de esto está siendo positivo para el sector del turismo, lo han dicho desde la propia patronal turística, pero es verdad que hay que tener en cuenta los posibles efectos de una continuación del conflicto y no tanto por falta de queroseno o combustible en España o porque tenemos esa mayor capacidad, sino por lo que pueda venir desde fuera", ha advertido.

Por ello, cree que el enfoque comunitario es el que se debe poner sobre la mesa, entre otras cosas para el sector turístico, porque la mayor llegada de turistas proviene precisamente de los socios europeos.

De su lado, el ministro ha asegurado que también se está siguiendo muy de cerca la situación, ante una posible subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. En cualquier caso, esto va a depender de cuánto dure el conflicto y si los efectos esperados en los precios ya se desanclan y son efectos más a largo plazo y no solo transitorios.

SIN REUNIONES BILATERALES PREVISTAS CON EEUU ESTOS DÍAS

En el marco de estas Asambleas que se celebran en Washington, Cuerpo ha señalado que no hay prevista una reunión bilateral con la Administración estadounidense y ha emplazado los encuentros a las reuniones multilaterales que se celebren en estos días.

Cuerpo ha destacado que esta semana sí ha tenido una agenda institucional muy intensa con autoridades norteamericanas. De hecho, ayer se reunió en Boston con la gobernadora para impulsar un proyecto de creación de un fondo de inversión para empresas de biotecnología españolas y norteamericanas de unos 200 millones de dólares.

Esto va en línea, según el ministro, del interés del Gobierno español por ayudar a las empresas a que sigan reforzando su relación con sus contrapartes norteamericanas.

"Seguimos apostando por su presencia aquí en Estados Unidos, que es un mensaje que también trasladamos en su momento a las autoridades americanas, tanto al secretario Bessent como a Greer, cuando les avanzamos que íbamos a abrir una oficina comercial en Boston", ha señalado Cuerpo.