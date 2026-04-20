EEUU lanza el sistema para reembolsar más de 141.000 millones en aranceles ilegales

Archivo - Porta contenedores en el Puerto de Huelva, A 21 de mayo de 2025 en Huelva, Andalucía (España). El Puerto de Huelva ha acogido el ejercicio de seguridad marítima Marsec-25, organizado por la Armada en colaboración con la Guardia Civil. La maniobr - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) dará comienzo este lunes a la primera fase de la herramienta que permitirá procesar electrónicamente las solicitudes de reembolso de los aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo de EEUU y cuyo monto ascendería a unos 166.000 millones de dólares (141.137 millones de euros).

"La CBP lanzará la primera fase el 20 de abril de 2026. La Fase 1 se limita a ciertas declaraciones pendientes de liquidación y a ciertas declaraciones dentro de los 80 días posteriores a su liquidación", ha señalado la oficina aduanera, que planea implementar el sistema mediante un desarrollo por etapas, por lo que se irán añadiendo funcionalidades adicionales en fases posteriores para abordar los escenarios más complejos.

Según ha explicado la autoridad aduanera, la nueva herramienta está diseñada para consolidar los reembolsos de aranceles de la IEEPA, incluidos los intereses, en lugar de procesarlos individualmente.

Para solicitar el reembolso de los aranceles IEEPA, los importadores registrados (IOR) y los agentes de aduanas autorizados deberán tener una cuenta activa en el Portal ACE que los beneficiarios del reembolso deben usar para proporcionar la información bancaria necesaria para el reembolso.

En este sentido, la CBP advierte de que los importadores y agentes autorizados deben prever que los reembolsos se emitirán generalmente "entre 60 y 90 días" después de la aceptación de su declaración, a menos que algún problema de cumplimiento requiera una revisión adicional por parte de la autoridad aduanera.

A principios del pasado mes de marzo, Brandon Lord indicó que más de 330.000 importadores habían realizado un total de más de 53 millones de entradas en las que depositaron o pagaron aranceles de conformidad con la IEEPA, cuyo monto total ascendía a aproximadamente 166.000 millones de dólares.