El Ibex 35 cae un 1,2% en la apertura y pierde los 18.300 puntos, con el Brent disparado

Archivo - Paneles del IBEX 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de julio de 2024, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes con una caída del 1,2%, que ha llevado al selectivo hasta los 18.262,9 puntos, en una jornada marcada por una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos (EEUU) e Irán y el recrudecimiento de los problemas en el estrecho de Ormuz debido al ataque y captura, por parte de EEUU, de un carguero iraní de gran tonelaje en el golfo de Omán, lo que ha llevado al precio del petróleo a rebasar de nuevo los 95 dólares por barril.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 5,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 95,35 dólares por barril, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 89 dólares, con un avance del 6,1%.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, escalaba más de un 5,6%, hasta los 40,97 euros por megavatio hora.

"EEUU, en su papel de agresor, ha violado el alto el fuego y ha cometido un acto de piratería marítima al disparar contra un buque mercante iraní en aguas del mar de Omán", ha subrayado el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya --el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes--, Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por la televisión estatal iraní, IRIB.

A renglón seguido, Zolfaqari ha advertido que las Fuerzas Armadas de Irán "responderán y tomarán represalias en breve contra este acto de piratería armada perpetrado por el Ejército de EEUU".

De su lado, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha confirmado la llegada este lunes por la noche de una delegación norteamericana a la capital de Pakistán, Islamabad, con la intención de reanudar el martes las negociaciones de paz con Irán, en la víspera del final del alto el fuego pactado el pasado 8 de abril.

Mientras, en España, la comisión del Congreso encargada de investigar el apagón registrado en el país el 28 de abril de 2025 iniciará sus comparecencias este lunes, escuchando a los principales directivos de las compañías eléctricas Endesa, Naturgy e Iberdrola, a los que se interrogará con un formato pregunta-respuesta sin discursos.

En el terreno empresarial, PharmaMar ha anunciado que la Australian Therapeutic Goods Administration (TGA) y la Health Sciences Authority (HSA) de Singapur han concedido la autorización para Zepzelca (lurbinectedina) en combinación con atezolizumab (Tecentriq) como tratamiento de primera línea de mantenimiento para adultos con cáncer de pulmón de célula pequeña en estadio avanzado.

Las principales Bolsas europeas, en el contexto de escalada de las tensiones entre EEUU e Irán, registran descensos en la apertura de este lunes: Francfort cede un 1,1%, París se deja algo más de un 1%, y Londres pierde casi un 0,4%.

De su lado, las principales Bolsas asiáticas registraban subidas en la jornada de este lunes. En concreto, el Kospi surcoreano ha avanzado un 0,4%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong se revaloriza un 0,8%. En Japón, el Nikkei ha ganado un 0,7%, en tanto que el índice Shenzhen de la Bolsa china ha subido más de un 0,5%.

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos se los anotaban Repsol (+3,45%), Solaria (+2,44%) y Endesa (+1,03%).

En el extremo contrario los valores que más se dejaban eran los de IAG (-3,21%), Arcelormittal (-3,18%) y Amadeus (-2,79%).

En el mercado de divisas, el euro se quedaba en tablas frente al dólar y se intercambiaba a 1,1763 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,44%.