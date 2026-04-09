Cuerpo prevé que las medidas anticrisis frenen la inflación en hasta un punto en los próximos meses

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo- Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, prevé que las medidas anticrisis puestas en marcha por el Gobierno contengan la inflación en los meses de abril, mayo y junio "en torno a ocho, nueve décimas e incluso un punto".

Cuerpo, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha expresado su confianza en que para el final del horizonte temporal de las medidas adoptadas para paliar el impacto del conflicto en Oriente Próximo, el 30 de junio, la situación pueda estar "más estabilizada" de lo que está ahora mismo y no sea necesario prorrogarlas.

Preguntado por las advertencias de la Comisión Europea de que la rebaja del IVA de los combustibles al 10% no se ajusta a la normativa europea, Cuerpo ha indicado que "Bruselas es consciente" de que las medidas adoptadas por España son "de carácter temporal" y que, si al final es necesaria una prórroga para seguir apoyando a hogares y empresas, las medidas se pueden ajustar.

"Por ahora son temporales y lo que hemos hecho es acudir a los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Los impuestos especiales tienen un límite inferior que pone también la Comisión Europea que no podíamos rebasar para completar esta reducción de efecto de los precios de los carburantes. Hemos tenido que acudir a otro instrumento complementario como es el IVA, es una medida con un horizonte temporal muy determinado y con un efecto intencionado de ayudar a nuestros hogares", ha subrayado el vicepresidente primero.

En este sentido, Cuerpo ha hecho hincapié en que esta rebaja del IVA de los carburantes adoptada por España se notó en los precios "desde el primer día" en que se implementó esta medida.

El vicepresidente primero ha insistido en que la duración del conflicto en Oriente Próximo es uno de los elementos más determinantes a la hora de conocer el impacto económico final, pues en las primeras semanas este impacto se ha trasladado a los precios del crudo, el gas y los fertilizantes, pero ya empieza a tener efectos en sectores "importantísimos" para la economía española, como el de la aviación, por el precio de los combustibles.

Cuerpo ha indicado que, si el conflicto no llega a su fin, también comenzarán a notarse impactos en los próximos meses en el sector turístico, en el de los chips, en el automóvil, en el del aluminio o en el farmacéutico.

"Esto más allá de lo que es la provisión de materias primas energéticas esenciales", ha indicado Cuerpo, que aunque considera que la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán "parece frágil", ambos países están negociando la búsqueda de un acuerdo definitivo.

Tras confiar en que se produzca la apertura efectiva del estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial, Cuerpo ha subrayado que las medidas anticrisis adoptadas por el Gobierno español no sólo pretenden aliviar los bolsillos de ciudadanos y empresas en los costes de combustibles y electricidad, sino también evitar "efectos de segunda ronda", como la subida de los precios de los alimentos, por ejemplo.

SIN FECHA PARA LOS PRESUPUESTOS

Preguntado por cuándo podrían presentarse los Presupuestos Generales del Estado, Cuerpo no ha dado ninguna fecha y ha afirmado que la guerra en Irán ha cambiado las previsiones económicas y presupuestarias "en prácticamente todo".

"Estamos en el momento de hacer una valoración de ese paso cero de los presupuestos, el escenario que los sustenta, para poder tener unos presupuestos que estén ajustados a la realidad de nuestra economía y que no sean papel mojado. Por lo tanto, es importantísimo que tengamos esa situación actualizada y pormenorizada de impacto de la guerra y de impacto de las medidas que estamos poniendo en marcha", ha explicado.

En todo caso, ha indicado que si la guerra acaba en las próximas semanas y se elimina parte de la incertidumbre, será más fácil diseñar el escenario macro de 2026 que sustentaría las cuentas públicas.

"Por ahora no (estoy pensando en ninguna fecha para los Presupuestos), yo lo que estoy pensando es en aterrizar toda la información y en esperar que esta volatilidad, que esta incertidumbre, se elimine lo antes posible para poder tener una previsión aterrizada y con ciertas garantías de lo que va a ser la situación económica, en materia de precios, y para tener una previsión también de ingresos y de gastos", ha explicado.

REGISTRO HORARIO Y PRÓRROGA DE LOS ALQUILERES

Sobre la reforma del registro horario que está impulsando el Ministerio de Trabajo y que ha provocado roces con su Ministerio, Cuerpo ha insistido en que comparte la importancia de llevar adelante la reforma, pero acompañando a las empresas. Por ello, ha reiterado que el plazo suficiente para que las pymes pudieran adaptarse al nuevo registro horario podría estar en un año (el doble de lo que ha planteado Trabajo).

"Pero bueno, esto forma parte también de la discusión, donde hay que incorporar también, por supuesto, a las patronales para que ellas nos den información real sobre el terreno", ha apuntado el ministro.

En relación al decreto de prórroga de los alquileres, el vicepresidente primero ha afirmado que aún quedan días para negociar con los grupos parlamentarios y sacar adelante su convalidación, que se votará a finales de este mes. "Son días importantes para avanzar", ha señalado el ministro, que confía en que esta norma pueda sacarse adelante.