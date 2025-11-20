El déficit comercial escala más de un 50% hasta septiembre, con 41.107 millones

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El déficit comercial ha alcanzado los 41.106,6 millones de euros entre enero y septiembre de este año, lo que supone un repunte del 51,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Economía.

La tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) se situó en el 87,5% hasta septiembre, lo que supone 3,9 puntos menos que en el mismo periodo de 2024.

El aumento del déficit se explica por un leve repunte del 0,5% de las exportaciones en el periodo, hasta los 288.339,3 millones de euros, a pesar de ser la segunda mayor cifra para estos meses; mientras que las importaciones, por su parte, han repuntado un 5%, hasta los 329.446 millones de euros.

En los primeros 9 meses del 2025, el déficit no energético se disparó hasta los 17.700,4 millones de euros, frente a los 4.852,9 millones del mismo periodo de 2024, mientras que el déficit energético aumentó un 5,3%, hasta los 23.406,3 millones de euros.

