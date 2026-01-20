El déficit comercial sube a 51.481 millones hasta noviembre, con un leve avance de exportaciones

Archivo - Contenedores de exportación en el puerto de Huelva - PUERTO DE HUELVA. - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El déficit comercial alcanzó los 51.481 millones de euros entre enero y noviembre de 2025, lo que supone un repunte de más del 40% respecto al mismo periodo de 2024, según datos publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) se situó en el 87,4% hasta noviembre, por debajo del 90,8% del mismo periodo de 2024.

En el acumulado del año 2025 hasta noviembre, las exportaciones de bienes españolas aumentaron un 0,6% respecto a enero-noviembre de 2024, hasta los 356.931 millones de euros, nuevo máximo histórico para este periodo.

Por su parte, las importaciones se mantuvieron estables, registrando 408.412 millones de euros, según el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Sólo en el mes de noviembre, las exportaciones sumaron 32.158 millones de euros, "en línea con el conjunto de la Unión Europea", mientras que las importaciones subieron un 0,2%, hasta los 37.840 millones de euros, alcanzando su segundo máximo histórico para el mes de noviembre.

Con estos datos, el déficit comercial se situó en noviembre en 5.682 millones de euros, en tanto que la tasa de cobertura fue del 85%.

