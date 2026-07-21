La deuda pública de la eurozona se sitúa en el 88,9% del PIB en el primer trimestre, un 1,2% más

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La relación entre deuda pública bruta y PIB en la zona euro ascendió en el primer trimestre del año al 88,9%, frente al 87,7% registrado al final del trimestre anterior; mientras que la deuda de la Unión Europea (UE) también se elevó desde el 81,8% al 82,9% de su PIB.

En términos interanuales, la deuda pública de la eurozona se incrementó desde el 87,2% anotado en el primer trimestre de 2025 y, por su parte, la relación deuda/PIB de la UE se posicionó en ese mismo periodo en el 81,4%, por debajo del dato publicado este martes por Eurostat.

Según se desprende de los datos publicados este martes por Eurostat, la deuda bruta y general fue de 14,243 billones de euros en el área de la moneda común. Esta cifra se elevó hasta los 15,704 billones de euros al ampliarse a la totalidad del club comunitario.

Los pasivos totales estaban compuestos por un 84,3% de bonos dentro de la zona euro y un 83,6% en la UE; un 13,2% por préstamos en la eurozona y un 13,9% entre los Veintisiete, así como un 2,5% de efectivo y depósitos para ambos grupos.

Los ratios más altos de deuda pública respecto al PIB al final del primer trimestre de 2026 se registraron en Grecia (143,5%), Italia (138,9%), Francia (117,6%), Bélgica (109,1%) y España (101,6%), y los ratios más bajos se registraron en Estonia (25,2%), Dinamarca (26,8%), Bulgaria (28,5%) y Luxemburgo (29,2%).

En términos trimestrales, los mayores incrementos se experimentaron en Hungría (+3,1%), Lituania ( 2,9%), Luxemburgo (+2,8%) e Irlanda (+2,2%), mientras que la ratio se redujo en mayor medida en Grecia (-2,6%), Bulgaria (-1,3%), Países Bajos (-1,0%) y Eslovenia (-0,9%).

Por su parte, España registró una deuda bruta de 1,739 billones de euros con un porcentaje respecto del su PIB del 101,6%, lo que supone aumentar en un 1% la ratio respecto al pasado trimestres, aunque reducir en un 1,7% en términos interanuales.