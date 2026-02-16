La economía de Colombia creció un 2,6% en 2025 por el impulso del sector primario

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro. - PRESIDENCIA DE COLOMBIA - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PIB de Colombia creció un 2,6% en el acumulado del 2025, el doble respecto al año precedente, cuando este indicador se situó en el 1,7%.

En el cuarto trimestre del ejercicio, la economía colombiana avanzó un 2,3%, según los datos divulgados este lunes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

A su vez, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) correspondiente al mes de diciembre creció un 1,7% en comparación con el mismo período del 2024, mientras que en el acumulado del 2025 subió hasta el 2,7%.

El sector primario lideró el impulso de la economía con un crecimiento del 3,1% frente a 2024. Dentro de esta división, la pesca y la acuicultura avanzó un 11,2%, mientras que la ganadería se expandió un 8% y la silvicultura y extracción de madera un 2,9%.

Por otra parte, las actividades artísticas y entretenimiento, junto al comercio, fueron los sectores con mayores subidas en el cuarto trimestre del año, con aportes del 4,6% y del 1,6%, respectivamente.

En cambio, el sector primario registró un descenso del 2,6% entre octubre y diciembre, las actividades financieras y de seguros retrocedieron un 2,4% y el sector de la información y comunicaciones disminuyeron un 2%.

A su vez, el gasto de consumo final registró un alza del 3,8% interanual en el cuarto trimestre, mientras que la formación bruta de capital descendió un 9,3%.

Respecto al comercio, las exportaciones crecieron un 1,2% y las importaciones aumentaron un 1,4%.