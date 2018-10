Economía/Macro.- Pujalte dice que Solbes no tiene la "valentía" para afrontar "el peor" de los escenarios económicos

Actualizado 31/03/2008 16:53:37 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto en funciones del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Vicente Martínez Pujalte, acusó hoy al vicepresidente económico, Pedro Solbes, de no tener "ni el carácter ni la valentía" para afrontar la situación de la economía española ante el aumento de la inflación y la desaceleración del crecimiento, el "peor de los escenarios posibles", según recalcó.

"Solbes no mandaba nada en la anterior legislatura y estoy seguro de que no mandará cuando se constituya el nuevo Gobierno", señaló en declaraciones a Europa Press el diputado por Murcia, quien recordó las declaraciones efectuadas esta mañana por el líder del PP, Mariano Rajoy, para reiterar que el PSOE "no ha hecho nada " ante la situación.

"El PSOE ha engañado a los españoles", aseveró Pujalte, quien agregó que el Ejecutivo ha insultado al PP por denunciar la "desaceleración enorme" del crecimiento económico, que ha perjudicado gravemente a las familias y recordó que en España existen, a día de hoy, ocho millones de hipotecas.