EEUU repite tasa de inflación en agosto y se sitúa en el 3,4%

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos marcó el 3,4% interanual en agosto, mismo dato que el registrado en julio, con lo que la tasa de inflación se mantiene sin cambios a pesar del estancamiento del conflicto en Oriente Próximo, según ha informado la Agencia de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

Por su parte, la inflación subyacente, sin alimentos ni energía, se situó en el 2,4% anual, una décima menos que en julio, mientras que los precios de la energía se elevaron hasta un 16,3% respecto del año anterior, frente al 14,3% de julio. El precio de los alimentos experimentó un incremento del 2,7%, tres décimas por debajo.

En la comparativa intermensual, la tasa de inflación en agosto repuntó cuatro décimas, después de aumentar un 0,1% en el mes anterior, mientras que el dato subyacente subió un 0,3% tras subir un 0,2% en julio.

De esta manera, la inflación se mantiene sin cambios en agosto, lo que será un dato relevante para el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que se reúne este jueves para decidir el rumbo de los tipos de interés.