Elecciones Colombia 2026: propuesta económica de De la Espriella y Cepeda sobre empleo, Ecopetrol, salarios e impuestos

Elecciones en Colombia - EUROPA PRESS

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Colombia celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo 21 de junio, en la que se enfrentarán el abogado independiente de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, y el izquierdista Iván Cepeda, heredero del proyecto presidencial de Gustavo Petro. La cita electoral llega en un contexto de alta polarización política y económica, en un país que se mantiene entre los más desiguales del mundo, según los últimos datos del Banco Mundial.

Al margen de las propuestas más comentadas en materia de seguridad, -marcadas por el rechazo de De la Espriella, conocido como 'el Tigre', al proceso de paz impulsado por Petro y defendido por Cepeda-, así como de sus posiciones sobre la lucha contra los cultivos de coca, la construcción de megaprisiones o la ambigüedad en torno a una eventual asamblea constituyente para modificar la Constitución -iniciativa promovida originalmente por Petro y de la que Cepeda se ha desmarcado tras las críticas-, estas son las principales medidas económicas incluidas en sus respectivos programas presidenciales.

CRECIMIENTO DEL PIB

De la Espriella considera "mediocre" el crecimiento económico de Colombia en 2025 -que cerró el año con un aumento del 2,6% interanual, según el DANE - y plantea elevarlo al 7% "tal como hicieron Corea del Sur y Singapur". Por su parte, la OCDE prevé que el PIB colombiano crezca un 2,4% en 2026 y que el ritmo de expansión se modere al año siguiente.

Cepeda plantea superar la dependencia histórica de la exportación de materias primas y avanzar hacia una economía orientada a la justicia social basada en la producción, industrialización y tecnología. Su propuesta se apoya en el bienestar social y la redistribución de la riqueza para cerrar las brechas económicas.

DÉFICIT Y DEUDA PÚBLICA, LA NUBE NEGRA DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA

La OCDE ha alertado sobre la baja inversión y los persistentes déficits fiscales, advirtiendo de que siguen en niveles altos y pueden empujar al alza la deuda pública. En 2025, el déficit se cerró en el 6,4% del PIB y la deuda rondó el 60%, según un estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana de Colombia. En la misma línea, 'The Economist' sitúa a Colombia con el segundo déficit más elevado del mundo entre 41 economías analizadas en relación con el tamaño de su economía, y con una deuda pública cercana a niveles récord.

Cepeda, en su plan de Gobierno, reconoce que el gobierno Petro heredó una deuda pública neta que pasó de 33% a 60% del PIB en una década, y plantea reducir el déficit combinando "mayor recaudo efectivo, ahorros derivados de la lucha contra la corrupción y menores costos de financiamiento", al tiempo que asegura que protegerá a los más vulnerables y el gasto social.

Por su parte, De la Espriella se propone estabilizar el déficit en el 4,8% del PIB en sus primeros 360 días de Gobierno, mediante un ajuste fiscal que reduzca el tamaño del Estado hasta en una cuarta parte. De cara a 2030, plantea llevar el déficit a niveles inferiores al 3,5% y anclar la relación deuda/PIB por debajo del 55%, con una meta de crecimiento económico estructural superior al 5% anual.

SALARIO MÍNIMO, DESEMPLEO E INFORMALIDAD

La tasa de paro de Colombia fue del 8,8% en abril de 2026, cifra que Cepeda ha definido como "la más baja del siglo". No obstante, la tasa de informalidad se situó en el 54,2%, según datos del DANE. La informalidad laboral se ha convertido en una de las principales preocupaciones económicas del país, ya que estos empleos no cuentan con cobertura de protección social y, en general, no contribuyen al impuesto sobre la renta.

Cepeda defiende seguir aumentando el salario mínimo. Bajo el Gobierno de Petro, este se incrementó un 36%, la mayor alza histórica, lo que, según la OCDE, contribuye al aumento de la informalidad y a las presiones inflacionistas -la inflación en mayo se situó en el 5,84%, según el DANE-.

De la Espriella defiende que el salario mínimo debería ser competencia del Banco de la República -autoridad en política monetaria independiente del gobierno-, según ha declarado en una entrevista a la Revista Semana. Asimismo, su programa pone el acento en fortalecer la inversión privada como clave en la generación de empleo.

FRACKING Y ECOPETROL

De la Espriella señala a Ecopetrol, la petrolera pública colombiana, como la empresa más importante del país, y subraya que, entre 2021 y 2024 la cadena de hidrocarburos representó el 31,9% de las exportaciones y concentró buena parte de la inversión extranjera. Para la compañía plantea una "limpieza inmediata en las cabezas y órganos directivos" para erradicar "cualquier filtro de narcotráfico, corrupción y mala gerencia", y propone retomar la exploración y producción de petróleo y gas, garantizando "seguridad jurídica y criterio técnico" en el sector.

Cepeda, por su parte, se opone al 'fracking' por su impacto ambiental, al considerar que esta práctica destruye ecosistemas y pone en riesgo la biodiversidad. Respecto a Ecopetrol, también defiende su carácter público, asegura que "no será privatizada" y plantea mantenerla como "patrimonio público" y como eje de la transición hacia energías más limpias.

AGRICULTURA Y REFORMA AGRARIA

Cepeda promete continuar con la reforma agraria de Petro mediante la 'democratización de la tierra", que implica redistribuir tierras fértiles entre campesinos y víctimas del conflicto para fortalecer el campo colombiano. Según Cepeda, la tierra democratizada debe traducirse en "alimentos y empleo digno". También plantea la 'Alianza Nacional Alimentaria' para que el Estado actúe como intermediario entre productores y consumidores, eliminando a los "intermediarios abusivos" y asegurando precios justos para ambas partes.

Para Cepeda, la agricultura debe ser el motor de la economía: apoya a las pequeñas empresas y los micronegocios, que componen la mayor parte de la actividad económica, y plantea reducir la dependencia de la exportación de materias primas, que, en su opinión, "subordinan el desarrollo del país a las dinámicas del mercado internacional".

De la Espriella propone terminar con lo que llama la "falsa reforma agraria" y "volver propietario al campesino", además de expandir la frontera agrícola en 1,5 millones de hectáreas. Plantea también una agricultura productiva orientada a la exportación y un 'Plan de Cosecha Solidaria', que consiste en la compra de productos agrícolas a pequeños productores en riesgo de perder sus cosechas.

IMPUESTOS

De la Espriella propone un 'Programa de ajuste fiscal' que reduzca el tamaño del Estado hasta en una cuarta parte y permita alcanzar a corto plazo un superávit fiscal primario. Plantea además reducir la carga tributaria para incentivar la inversión privada y "el bienestar de los hogares", así como reducir los costes energéticos y eliminar trámites y cargas administrativas para el sector empresarial.

Cepeda, por su parte, plantea el "fin de los privilegios tributarios de los pocos para financiar los derechos de todos", con una tributación efectiva sobre las altas rentas y los grandes patrimonios.

VIVIENDA

De la Espriella propone crear el programa 'País de Propietarios', que permitiría a los colombianos comprar vivienda propia con un interés del 2% a 30 años.

La tasa de interés del Banco de la República de Colombia se ubica actualmente en el 11,25%. La OCDE señala que la política monetaria debería seguir siendo restrictiva hasta que la inflación y sus expectativas avancen de forma sostenida hacia la meta del 3%.

Cepeda propone una política nacional de vivienda en contextos urbanos, orientada al mejoramiento de barrios, la ampliación de servicios públicos, la legalización de asentamientos y el acceso a subsidios.