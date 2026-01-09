ERC, contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur: "Es un ataque directo al sector agrario catalán"

Archivo - La diputada de ERC Teresa Jordà a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Agricultura de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Teresa Jordà, ha expresado este viernes el rechazo de su formación al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur avalado por el Consejo de la UE, pues considera que tal como está "es un ataque directo al sector agrario catalán".

Los Veintisiete han dado este viernes luz verde a la firma del acuerdo de libre comercial de la UE con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, en una decisión por mayoría cualificada al no contar con el apoyo de países como Francia, Hungría, Polonia, Austria e Irlanda.

En opinión de la diputada, el acuerdo se ha negociado "de espaldas" a los agricultores y ganaderos "sin debate ni transparencia". Jordà ha apuntado que ERC lleva tiempo exigiendo al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, explicaciones sobre el asunto y que "escuche al sector" y "no lo ha hecho".

"El Mercosur, tal y como lo hemos conocido, permite la competencia desleal, dinamita la soberanía alimentaria, pone en riesgo la sostenibilidad y amenaza al modelo productivo de proximidad. Es una condena en el sector primario", ha censurado en un mensaje publicado en la red social X.

La portavoz de Agricultura apostilla que el acuerdo impone más requisitos de producción y con más costes a los países del Viejo Continente mientras que el Mercosur abre sus puertas a productos agrícolas y cárnicos que no cumplen los estándares europeos.

Con este panorama, Jordà considera que el acuerdo no asegura garantías para el sector agrario y el territorio. "Desde ERC estamos y estaremos junto al sector agrario, en las instituciones y en la calle, como hemos hecho siempre. El campesinado de Cataluña merece respeto, garantías y un futuro digno", ha zanjado.