Escrivá cree que la probabilidad de que España entre en recesión en los próximos meses es "muy baja"

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este lunes que la probabilidad de que España entre en recesión económica en los próximos meses es "muy baja" dada la "resiliencia" del mercado laboral, el despliegue de los fondos europeos y la "holgada" posición financiera neta de las familias, entre otros elementos.

Escrivá, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha recordado que para que se produzca una recesión son necesarios varios trimestres de caída del PIB, algo que "no ve" para el caso español con las "palancas" con las que cuenta actualmente la economía. "Eso no quiere decir que no pueda producirse una desaceleración significativa", ha precisado.

Para el ministro, "es muy difícil poner números" a lo que puede significar para un tercer país el posible racionamiento de gas en Alemania o en Italia por los cortes del suministro ruso.

"Alemania e Italia llevan meses trabajando en establecer planes de contingencia alternativos y van a tener apoyos de países de su entorno. Me parece muy difícil ponerle números a esto y yo sería muy prudente. Realmente lo tenemos muy difícil los economistas para saber cuál va a ser el impacto en la actividad", ha señalado.

No obstante, ha insistido en que la probabilidad de que en España se materialice una recesión económica es "muy baja". "No lo veo en España", ha reiterado.