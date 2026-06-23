Escrivá pide abordar la vivienda como "emergencia nacional", con una "reacción conjunta" de administraciones

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha advertido este martes que no se está abordando el problema de la vivienda y sobre todo del alquiler accesible desde el lado público y ha defendido que plantear esta cuestión como una "emergencia nacional".

"El acceso y las restricciones a la vivienda y al crecimiento de la oferta de vivienda es uno de los principales retos, si no el mayor, que tiene la economía española", ha advertido Escrivá durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar sobre el 'Informe Anual 2025'.

El gobernador del Banco de España ha explicado que actualmente el déficit de viviendas respecto a las demandadas por la creación de hogares se sitúa en 750.000. A ello se suma el incremento de los precios de la vivienda, que actualmente se sitúan en cotas bastante altas pero todavía no en máximos históricos.

Con esta perspectiva, Escrivá ha lamentado que, pese a que hay tantas administraciones involucradas y tantas acciones coordinadas que se pueden realizar, este reto "debería generar mucha mayor reacción conjunta de las administraciones públicas y también reforzar el sector con distintos mecanismos".

Otro elemento que debe llevar a la reflexión en este ámbito es el parque público de viviendas. Como comparativa, el gobernador ha señalado que, en aquellos países con una "gran calidad de sus administraciones públicas", como Dinamarca, la relación al total de viviendas públicas en propiedad es de una de cada cinco, incluso, por debajo de ese ratio. "En el caso de Holanda es una de cada tres. Busquemos a España y veremos que es una de cada 65", ha lamentado.

"Por las razones que sea, no se está abordando y sigue sin abordarse el problema de la vivienda y sobre todo del alquiler accesible desde el lado público, cuando es un patrón general en los países de nuestro entorno", ha criticado el gobernador.

Más allá de temas de equidad y los problemas de accesibilidad que tienen particularmente colectivos o personas jóvenes, Escrivá ha explicado que hay muchas razones, desde el punto de vista macroeconómico, que requieren plantear este tema "como una emergencia nacional".

Según el gobernador, se debe poner el foco en incrementar la oferta, a través de la apuesta de la vivienda pública asequible. Para ello, Escrivá considera que debe haber un mayor papel, fundamentalmente, de las entidades locales, que son las que tienen capacidad de desarrollar y promover este tipo de viviendas.

"Miren ustedes si hay en España ayuntamientos de distinto color político y distintas colecciones, pero en no desarrollar la vivienda pública parece que hay cierto consenso", ha lamentado.

Además, ha instado a fomentar la construcción industrializada, la movilización de vivienda vacía y aumentar la rehabilitación. Sobre esta última iniciativa, Escrivá ha explicado que hay resultados que ponen de manifiesto que las iniciativas dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia que iban en esta dirección han tenido un efecto "modesto".

AJUSTAR LA LEY DEL SUELO Y REFORZAR A LOS AYUNTAMIENTOS

Entre otras iniciativas por el lado de la oferta, Escrivá también ha apostado por ajustar la ley del suelo y por la simplificación regulatoria de las gestiones públicas.

"Las entidades locales deben reforzar su capacidad administrativa en el ámbito urbanístico claramente. Tenemos que ayudar a los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, a que tengan la capacidad para desarrollar y reducir los cuellos de botella que se producen en el ámbito urbanístico", ha señalado.

USOS NO RESIDENCIALES DE LAS VIVIENDAS

Por el lado de la demanda, el gobernador cree que las medidas deben ser "transitorias y no deben plantearse como una alternativa a lo que es la política fundamental, que es de la expansión de la oferta".

"Hay que tener mucho cuidado para que no tengan efectos indeseados, incluso contraproducentes a medio plazo, de tal forma que si protegemos algunas partes de los demandantes de vivienda o tenedores de vivienda en el ámbito de alquiler, no estemos expulsando a otros del mercado que lo van a necesitar hacia adelante", ha apuntado.

Eso sí, el gobernador ha señalado que una de las medidas que "pueden tener sentido" es la limitación de los usos no residenciales de la vivienda. "Lo estamos viendo en toda Europa", ha defendido.

VIGILAR LA EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN SUBYACENTE

El gobernador ha señalado que la economía española ha crecido en el año 2025 sensiblemente por encima del área del euro, con un mayor dinamismo de la demanda interna y con una contribución negativa al sector exterior. "Se ha producido por lo tanto en el año 2025 y en lo que llevamos desde 2026 una recomposición del crecimiento", ha explicado.

Escrivá ha destacado que España cuenta actualmente con precios energéticos, sobre todo electricidad, para empresas sensiblemente por debajo de la media, al tiempo que ha destacado que el país se está aprovechando de un cambio de preferencias de los consumidores en Europa hacia el ocio frente a la compra de otros bienes o servicios.

"Los países productores con una cierta especialización en ocio y en capital turístico pues nos está viniendo muy bien. Y el stock de capital turístico se está eficientando más en España porque además se está desestacionalizando el perfil turístico", ha puesto en valor.

Por el lado de los precios, Escrivá ha puesto de relieve que España ha conseguido reducir su diferencial respecto a la UE porque se han tomado más medidas mitigadoras fiscales de la subida del petróleo sobre la inflación que en la media de los países europeos.

No obstante, ha advertido de la evolución de la inflación subyacente, ya que en los últimos dos semestres se ha producido una ampliación del diferencial de inflación subyacente entre España y el área del euro. El componente que más está presionando este diferencial es sobre todo lo que está relacionado con el sector del turismo y servicios. "Es algo que tendremos que seguir vigilando", ha avisado el gobernador.

PONER ATENCIÓN A LA TASA DE PARO Y DE DEUDA

Escrivá ha puesto en valor la reducción de la tasa de paro en España, hasta alcanzar aproximadamente el 10%, aunque ha lamentado que la brecha respecto a la UE aún es de cuatro puntos porcentuales.

"Este es un tema que estructural de la economía española que tiene que llevarnos a la reflexión porque es una tasa, para el dinamismo de la economía española, singularmente alta para cualquier referencia internacional que tomemos", ha alertado el gobernador.

El Banco de España ha analizado las posibles causas de esto y ha puesto el foco en dos: la primera es el funcionamiento de las políticas activas de empleo y la segunda tiene que ver con los incentivos y la protección de los desempleados.

"La pregunta que hay que hacerse es en el límite podríamos proteger a todos los parados. ¿Al proteger a todos los parados de cualquier situación generamos los incentivos suficientes para la activación o no?", se ha preguntado el gobernador.

Escrivá también ha advertido de que la brecha entre el nivel de deuda pública de España y de la Unión Europea sigue siendo muy alto, cerca de los 15 puntos y lejos de la referencia a medio plazo a la que todos los países deben aspirar del 60% del PIB.