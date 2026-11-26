Archivo - El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España se ha mostrado "convencido" de que la experiencia, la independencia y la capacidad de diálogo de Pablo Hernández de Cos serán un activo inestimable para que el Banco Central Europeo (BCE) pueda afrontar una coyuntura compleja, marcada por la incertidumbre y la volatilidad.

El Ejecutivo ha agradecido el respaldo unánime del Consejo Europeo a la candidatura de Pablo Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo. "La elección de un español para dirigir la principal institución económica de la Unión es una excelente noticia para España y, sobre todo, para Europa", han trasladado fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Para el Gobierno español, la elección de Hernández de Cos consolida la creciente influencia de España en las principales instituciones de la Unión Europea. "España no solo es la gran economía que más crece de la eurozona, sino que ofrece ideas, soluciones y perfiles de primer nivel", han destacado desde el Ejecutivo.

El Gobierno español ha querido reconocer también la participación del exgobernador del banco central neerlandés, Klaas Knot, tras asegurar que ambos candidatos han aportado a este proceso un prestigio internacional y una solvencia técnica excepcionales.

Como próximos pasos, se llevará a cabo la consulta prevista en los Tratados al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE para que pueda tener lugar su nombramiento formal en diciembre. La previsión es que Hernández de Cos asuma la presidencia del BCE el próximo mes de febrero, tras la salida anticipada de la francesa Christine Lagarde, para un mandato de ocho años no renovable.