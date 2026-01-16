España pedirá el próximo desembolso de fondos UE este mes, aunque no hay avances sobre la subida al diésel

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Plan de Educación Financiera, en el Banco de España, a 16 de enero de 2026, e - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado este viernes que España solicitará el siguiente desembolso de los fondos europeos de recuperación 'Next Generation EU' a finales de este mes de enero, aunque ha reconocido que no hay avances en cuanto al cumplimiento del hito relacionado con la subida al diésel.

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un acto sobre educación financiera, el ministro ha recordado que ante de que finalice el despliegue del Plan de Recuperación este 2026 habrá dos peticiones adicionales de desembolsos por parte de España.

"La primera de esas peticiones la haremos a finales de enero, la siguiente vendrá en verano, que será ya la última, la de cierre", ha explicado el responsable económico del Gobierno, tras apuntar que se está avanzando de la mano de la Comisión en el reconocimiento del cumplimiento de todos los hitos asociados.

No obstante, la subida al diésel era uno de los hitos pasados que el Gobierno no consiguió aprobar en el Congreso. Ante la dificultad para sacarlo adelante en el Congreso, la Comisión Europea dio un plazo adicional de seis meses a España para el cumplimiento de esta medida, que debe estar aprobada antes de finales del mes de enero. Sin embargo, el ministro ha reconocido hoy que no ha habido ningún avance.