La Eurocámara pide elevar un 10% el presupuesto de la UE para reforzar defensa y competitividad

Archivo - Las pantallas muestran los resultados de la votación de confianza durante una sesión plenaria de la Cámara Federal belga, celebrada en el Parlamento Europeo - Thierry Roge/BELGA/dpa - Archivo

BRUSELAS 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha reclamado elevar un 10% el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 con el objetivo de reforzar nuevas prioridades como la defensa, la competitividad o la transición verde y digital, sin recortar otros fondos como la política agrícola común o la cohesión.

El texto, aprobado por 26 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, fija el volumen del marco financiero en el 1,27% de la renta nacional bruta de la UE, frente a la propuesta inicial de la Comisión, y defiende excluir del techo presupuestario los costes de devolución de la deuda del fondo de recuperación NextGenerationEU.

Los eurodiputados consideran que este aumento es el mínimo necesario para hacer frente a desafíos como la guerra en Europa, la brecha de competitividad, las dificultades económicas y sociales o el agravamiento de la crisis climática y de biodiversidad, al tiempo que insisten en mantener el carácter inversor del presupuesto europeo en beneficio de ciudadanos, regiones y empresas.

En su posición negociadora, la Eurocámara insiste en que el refuerzo de estas nuevas prioridades no debe hacerse a costa de políticas tradicionales, que califica como "la columna vertebral de la solidaridad europea", por lo que reclama mantener una financiación diferenciada para ámbitos como la agricultura, la cohesión o el Fondo Social Europeo y garantizar la participación de autoridades regionales y locales en su planificación y gestión.

Asimismo, rechaza un modelo de gestión basado en planes nacionales individuales al considerar que podría derivar en una "renacionalización" del presupuesto y en una UE "a la carta", lo que, a su juicio, debilitaría las políticas comunes y reduciría la transparencia.

El informe respalda además aumentar la financiación de programas estratégicos como Horizonte Europa, Erasmus+ o el Mecanismo Conectar Europa, así como reforzar áreas como la innovación, la salud o la protección civil.

En el ámbito exterior, los eurodiputados consideran también insuficiente la dotación prevista y reclaman más recursos para la ampliación de la UE, la cooperación internacional, el apoyo a Ucrania y la ayuda humanitaria.

NUEVOS INGRESOS Y MÁS CONTROL

Para financiar este aumento, el Parlamento insiste en la necesidad de introducir nuevos recursos propios que permitan sostener el presupuesto y afrontar la devolución de la deuda común, al tiempo que respalda agrupar distintas fuentes de ingresos para generar en torno a 60.000 millones de euros anuales.

Entre las opciones planteadas figuran impuestos sobre servicios digitales, el juego en línea, una ampliación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) o un gravamen sobre las plusvalías de los criptoactivos.

Al mismo tiempo, los eurodiputados advierten de que una mayor flexibilidad en la gestión del presupuesto no debe ir en detrimento de la transparencia ni del control democrático, y alertan de que "la flexibilidad sin transparencia podría socavar la confianza" de los ciudadanos en la UE.

La Eurocámara prevé adoptar esta posición en el pleno del próximo 29 de abril, lo que permitirá iniciar las negociaciones con el Consejo para acordar el presupuesto a largo plazo, que requiere el acuerdo de los Estados miembro y el consentimiento del Parlamento.